Инцидент в Пренайском районе: в усадьбе мужчине выстрелили в лицо из газового пистолета

ru.DELFI.lt

Полиция сообщает, что в Пренайском районе был ранен мужчина.

7 ноября, в 19.40 ч., в Пренайском районе, в усадьбу, принадлежащую женщине 1990 г.р., приехали трое неизвестных. По предварительным данным, во время словесной перепалки один из приехавших из газового пистолета выстрелил в лицо мужчине 1992 г.р. Убегая, неизвестные потеряли пистолет. Найденный газовый пистолет не зарегистрирован. Пострадавший проходит амбулаторное лечение. Ведется расследование. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

| Maža didelių žinių kaina