Профессор: карантин – единственный способ сохранить другие медицинские услуги

В Литве введен всеобщий карантин. До сих пор в 34 муниципалитетах действовали локальные карантины. Однако ухудшающаяся ситуация вынудила правительство предпринять дополнительные меры. "Все попытки регулировать пандемию с помощью иных мер не дали желаемого результата – многие страны повторно вводят карантин", – сказал премьер-министр Саулюс Сквернялис.

Карантин ввели на три недели, достаточно ли этого времени?

Глава Центра инфекционных заболеваний Сантаришкской клиники Ауксе Мицкене сказала, что очень сложно прогнозировать, достаточно ли трех недель, ведь надо смотреть, как это подействует, какими будут цифры, сообщает Žinių radijas.

"Мы знаем, что было, когда ввели карантин, надо смотреть, что будет через три недели. Я не берусь прогнозировать, хватит ли трех недель", – сказала она.

Она сказала, что показатели должны быть такими, чтобы Литва могла обслуживать пациентов, не расширяя сеть медучреждений.

Auksė Mickienė Foto: Organizatorių nuotr.

"Цифры должны быть такими, чтобы ковидных больных могли принимать выделенные для этого больницы в самом начале пандемии. Я бы сказала, что бы не надо мобилизовывать другие отделения, других врачей-специалистов, расширять другие больницы, устанавливать временные больницы", – сказала профессор.

По ее словам, карантин - единственный способ сохранить все другие медуслуги, включая плановые, ведь только таким способом можно гарантировать их сохранение.

"Да, и надо балансировать, чтобы ситуация была в рамках управляемой, чтобы все ковидные больные получали квалифицированную помощь, и другие пациенты могли получать услуги. Также показатели должны быть такими, чтобы хватало и коек и персонала", - заметила профессор.

Она указала, что в больнице всегда было 50 коек в инфекционном отделении, там работали 12 врачей.

"В начале пандемии количество коек увеличили до 100. Это в два раза больше, чем было. По мере ухудшения эпидемиологической ситуации решили увеличить количество коек до 130. Сейчас занята 101 из 130. Основная проблема - персонал, ведь я начала с того, что на 50 коек у нас было 12 врачей.

Если мы увеличиваем количество коек почти в 3 раза, нужно привлекать врачей других специальностей. У нас создают команды, например, инфектолог с терапевтом, гериатром, педиатром и т.д. Что это значит? Это значит, что в нашей больнице будут останавливать предоставление других услуг. Она заметила, что в специальном костюме врач может пробыть 4-5 часов, потом костюм надо менять.

"Они работают 4-5 ч. в ковидном отделении, потом идет другая команда. Мы знаем стандарт, сколько врачей и медсестер на какое количество пациентов приходится, но это данные для обычных пациентов, при обычных условиях работы, а мы имеем дело с пациентами, которые больны очень опасной инфекцией. Та же команда способна обслужить меньше людей, поэтому команд за сутки нужно больше", – сказала Мицкене.

Значит, продолжила она, человеческих ресурсов надо больше, чем в обычной ситуации. Профессор акцентировала, что 80% популяции переносит болезнь легко, но надо думать о тех 20%, которые переносят ее тяжело или очень тяжело, ведь им нужны койки в специальных отделениях.

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