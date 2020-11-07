Жуткое лобовое столкновение у Рамучай: помощь врачей потребовалась троим пострадавшим

7 ноября, в 11 ч., на дороге Куршенай-Мажейкяй, около Рамучай, произошло жуткое ДТП.

Служба пожарной безопасности сообщила о столкновении двух легковушек. По предварительным данным, зажатых в машине людей не было, однако серьезно пострадали три человека.

Выяснилось, что лоб в лоб столкнулись Volvo и Citroen. Очевидец рассказала, что травмы серьезные – открытые переломы.

По словам очевидцев, водитель Citroen выехала на встречную полосу, пошла на обгон в запрещенном месте и врезалась в автомобиль Volvo.

Виновница ДТП сказала, что ничего не помнит и ничего не может рассказать о происшествии. Во время ДТП пострадали водитель Citroen и ее дочь - девушка получила травму позвоночника.

На месте происшествия работают врачи, полиция и пожарные-спасатели.

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