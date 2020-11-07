В выходные в Литве ожидается пасмурная погода

В субботу днем во многих местах небо будет пасмурным, прояснения ожидаются лишь местами, наибольшая вероятность - на северо-западе. Местами пройдет небольшой дождь, морось.

В утренние часы местами ожидается туман, днем он рассеется. Днем воздух прогреется до 8–13 градусов, прохладнее будет на юго-востоке, теплее - на море и на северо-западе.

В ночь на воскресенье будет облачно, во многих районах пройдут небольшие дожди, ожидается морось. Ночью будет 5–10 градусов тепла. В воскресенье днем будет облачно, но время от времени будет выглядывать солнце. Местами ожидается моросящий дождь. Воздух прогреется до 9-13 градусов тепла.

В начале следующей недели ожидается небольшая облачность, но днем облаков будет больше и местами пройдут дожди. Ночью будет 0–5, на взморье 6–8 градусов, днем в понедельник будет 7–12, во вторник – 6–11 градусов тепла.

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