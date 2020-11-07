Компании просят предупреждать, если клиент едет сдавать тест на коронавирус

Минздрав Литвы не запрещает жителям ехать сдавать тест на коронавирус на такси, однако компания Bolt, предлагающая услугу подвоза, предупреждает, что у водителей есть право выбора и рекомендует заранее сообщать о цели поездки.

Неделю назад Минздрав обновил правила и разрешил приезжать сдавать тест на коронавирус на такси. Однако, по словам представителя компании Bolt в Литве Андрюса Пацявичюса, водители сами решают, согласны ли они брать такого клиента, поэтому важно помнить о рекомендациях.

"Мы - социально ответственная компания, поэтому нас волнует благосостояние клиентов и водителей. Чтобы обеспечить безопасность, мы просим пассажиров, которые не могут попасть в мобильный пункт тестирования на своем или муниципальном авто, сообщать об этом при вызове водителя через платформу Bolt, выбирать категорию Protect – тогда приедет автомобиль, в котором между водителем и пассажиром установлена перегородка.

Просьба также информировать водителя заранее о том, что вы едете в мобильный пункт. Водитель должен быть уведомлен об этом заранее", – сказал Пацявичюс.

По его словам, пассажиры должны понимать, что услуги предоставляют водители разного возраста, поэтому у них есть право выбора.

"Хочу напомнить, что есть три минуты на отзыв заказа. Воспользуйтесь этим временем и информируйте водителя о ситуации, отнеситесь с пониманием, если вам откажут. Если вы не информируете водителя о цели поездки заранее, он имеет правo высадить вас в любой момент", – предупредил глава Bolt.

Он сказал, что с правилами безопасности водители знакомы, а пассажирам, которые едут в мобильный пункт, рекомендуется садиться на заднее сидение.

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