Ученые подсчитали, когда начнется спад новых заболевших: есть одно условие – все должны соблюдать карантин

Команда экспертов, собранная президентской службой, представила прогноз на ближайшее время. Президент Гитанас Науседа поблагодарил врачей и констатировал, что прогноз вызывает озабоченность, но это не трагедия.

"Не надо пугаться. Прогноз вызывает озабоченность, но это не трагедия. (…) Все в наших руках", - сказал Науседа.

В пятницу он с экспертами, главой Минздрава Аурелиюсом Веригой и кандидатом на пост премьер-министра Ингридой Шимоните обсудил ситуацию с коронавирусом. Президент сказал, что новая власть готовится к перенятию управления ситуацией у уходящего правительства. Он поблагодарил специалистов и врачей, которые работали над этим вопросом.

Профессор Литовского университета медицинских наук Миндаугас Станкунас сказал, что группа медиков и других специалистов, сформированная Науседой, работает неделю.

Он представил полученные данные: "Мы видим, что в течение некоторого времени устоялся один показатель - 5% больных нуждаются в стационарной помощи. (...) Половине находящихся в стационарах нужны кислородные маски (...). Около 1/10 всех госпитализированных попадают в реанимацию".

По словам профессора, оценили, что было бы, если бы ситуация не изменилась.

"Если бы не было карантина, то пришел бы Гринч и украл Рождество, поскольку, по нашим подсчетам, к концу декабря в Литве было бы 95 000 больных коронавирусом", – сказал Станкунас.

По словам ученого, в больницах находились бы 4500–5000 человек.

"Представьте себе, сейчас я точно не скажу, но в Каунасской клинике это около 2000", – сказал Станкунас.

Однако, по его словам, этот сценарий не разрабатывался, поскольку карантин в Литве ввели и апокалиптического сценария не должно быть.

Ученые рассматривали следующий сценарий: сначала люди ответственно ведут себя, а потом расслабляются.

"Тогда в начале декабря у нас было бы около 50 000 больных", – сказал Станкунас.

Но ученые все же делают допущение, что жители будут соблюдать требования. Медики и специалисты, по словам Станкунаса, надеются, что ситуацию удастся обуздать.

"По одним подсчетам, это произойдет с 20 ноября, по другим - с 27 ноября мы уже должны видеть положительные перемены и спад количества новых случаев", - сказал профессор.

По словам Станкунаса, если будет действовать более жесткий сценарий, то потребуется 1500 коек для больных коронавирусом.

Он считает, что предпринятых мер достаточно для сокращения количества больных.

"Мы считаем, что меры принесут результат, если жители будут их соблюдать. Мы уже начали обсуждать эти вопросы, как надо выходить из карантина – от чего можно отказаться в первую очередь, что даст меньше риска", – сказал медик.

Он отметил, что для Литвы очень важно отслеживание контактов, это он назвал наиважнейшим средством в борьбе с болезнью.

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