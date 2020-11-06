Начался последний месяц осени: синоптик сказал, какой будет зима

Наступил ноябрь. По данным директора Gismeteo.lt Кястутиса Петкявичюса, это словно порог перед зимой. "Но из-за перемены климата в течение некоторого времени осенняя погода держится и в декабре, а решительные перемены наступают порой только после Нового года", – сказал он.

По словам синоптика, минувшей зимой перелома так и не наблюдали.

"Вообще, в Восточной Европе прошлая зима была одна из самых теплых за все время наблюдения за погодой. Какой будет эта зима, пока сказать сложно, составление долгосрочных прогнозов на фоне глобального потепления - серьезный вызов. Пока, похоже, зима будет теплее обычного, хотя время от времени прогнозируют похолодание и снег. Но такие периоды будут непродолжительными", – сказал он.

По словам Петкявичюса, если раньше зимой бывало несколько теплых периодов, то сейчас все перевернулось с ног на голову – холодные периоды стали редкостью, как и снег.

"Велика вероятность того, что начало зимы будет мягким, это уже обычное явление. Но будут и небольшие холодные периоды. Однако порадует ли это тех, кто ждет снега и холодной зимы, сказать сложно", - заметил он.

Синоптик сказал, что ноябрь перенял эстафету и пока наблюдается более теплая погода, чем обычно для этого месяца. Особых перемен на этой неделе не будет.

"Ночью будет 3–9, у моря – 10–13 градусов. Ночью и утром прогнозируют туман. Днем воздух прогреется до 8–14 градусов", – сказал Петкявичюс.

"В выходные особых перемен также не ожидается, погода будет монотонной. Согласно нынешним данным, на следующей неделе ожидаются перемены – в середине недели наступит похолодание. Днем будет чуть выше нуля, а по ночам ожидается отрицательная температура, ожидается гололед. Возможно, станет суше и чаще будет выглядывать солнце", – продолжил синоптик.

Он сказал, что по имеющимся данным, сильного похолодания в ноябре не прогнозируют.

"Температура будет колебаться то в сторону низкой, то более высокой. Осадков будет меньше обычного", - сообщает Петкявичюс.

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