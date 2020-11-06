"Delfi Главное" - из дома: карантин все же пришел, ситуацию в больницах обсуждаем с врачом, выборы в США, запуск БелАЭС и новости коалиции

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Еженедельная программа "Delfi Главное" каждую пятницу знакомит зрителей и читателей портала с событиями недели в Литве и мире и интересным собеседником.

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