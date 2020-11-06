COVID-19 распространяется среди медиков: болеет почти 1,2 тыс медработников

С начала коронавирусной пандемии в Литве зарегистрировано 1818 случаев заболевания среди медиков, сейчас болеет почти 1,2 тыс. медицинских работников.

Как сказала на пресс-конференции в пятницу главный специалист Отдела управления заразными заболеваниями Национального центра общественного здоровья Дайва Размувене, с начала сентября зарегистрировано 1,4 тыс. из общего числа случаев заболевания медиков.

"Если посмотреть, какая разница в цифрах по сравнению с общей цифрой заболевших, то последняя цифра показывает, что среди медиков больных очень много", - подчеркнула она.

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В числе больных медиков - врачи, специалисты по уходу, их помощники.

В целом в Литве коронавирусом заразились 20 тыс. 747 человек, продолжают болеть 15 тыс. 34 человека, выздоровели 5454.

В общей сложности от COVID-19 в Литве скончались 192 человека, по иным причинам умерли 67 зараженных коронавирусом.

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