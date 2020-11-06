Глава Минздрава рекомендует жителям Литвы без надобности не выходить из дома

Литва считает последние часы перед введением карантина. Врачи не сомневаются: из-за неконтролируемого распространения COVID-19, возможно, придется прекратить предоставление плановых услуг, поскольку просто-напросто не хватит специалистов. Ученые предупреждают, что трех недель карантина на обуздание ситуации точно не хватит.

О будущем карантине в пятницу на пресс-конференции рассказал министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига, директор Национального центра общественного здравоохранения Робертас Петрайтис и главный специалист Отдела по управлению инфекционными заболеваниями НЦОЗ Дайва Размувене.

Верига напомнил, что во время карантина надо выполнять определенные требования.

"Во-первых, требуется носить маски везде всем лицам старше 6 лет. Конечно, есть определенные исключения <...>", – сказал министр.

Он напомнил, что с субботы приостанавливают проведение всех мероприятий, за исключением спортивных состязаний высшего уровня, их будут проводить без зрителей. Также вступят в силу ограничения для проведения похорон, на них не должны присутствовать больше 10 человек, за исключением членов семьи и представителей компаний, которые предоставляют услуги.

Министр напомнил, что не будут работать кафе и рестораны, бары и ночные клубы. Ограничения коснутся и учебных заведений.

"Дошкольники и младшие школьники будут ходить в школу. Хочу заметить, что в масках должны и в учебных заведениях все дети старше 6 лет", – предупредил Верига.

Он указал, что в общественных местах нельзя собираться группами больше 5 человек (за исключением членов одной семьи), между группами лиц должны соблюдать расстояние 2 м.

"Также настоятельно рекомендуем жителям не покидать дом без надобности. Можно ездить на работу, в магазин, в медучреждения. В общественном транспорте должны быть заняты только сидячие места, важно соблюдать дистанцию в 1 м", – напомнил Верига.

На данный момент в больницах находятся 800 больных коронавирусом, из них 64 - в реанимации.

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