Нетрезвая Бируте Навицкайте ударила полицейского по голове

Мать дочери политика Пятраса Гражулиса жительница Паланги Бируте Навицкайте попала в неприятную ситуацию.

В социальной сети она поделилась несколькими снимками, на которых виден большой синяк на лбу, и рассказала о конфликте с полицейским.

"Я сказала полицейскому, что он рыжий. И сразу головой об асфальт", – писала Бируте.

Затем она написала: "Ангелы-хранители. Я что виновата, что он рыжий???".

Delfi связался с представителем ГКП Клайпедского округа Андромедой Грауслене, которая рассказала об обстоятельствах происшествия.

По ее словам, Навицкайте сама обратилась в полицию. "Сегодня полицию вызывали к вышеупомянутому лицу. На месте происшествия выяснилось, что женщина пьяна - 1,5 промилле.

Когда выясняли обстоятельства происшествия, женщина рукой ударила полицейского по голове. Полицейскому назначено амбулаторное лечение.

По словам главы Палангской полиции А.Будгинаса, инцидент был снят полицейскими на рабочую камеру. Сейчас, вероятно, будет составлен протокол за ложный вызов", – сказала Грауслене.

Сама Нивицкайте рассказала историю иначе. У Грауслене не было данных о том, как пострадала Навицкайте.

"Пока у нас нет данных об этом. Все произошло недавно, поэтому мы выясняем обстоятельства происшествия" – сказала собеседница.

Delfi пытался связаться с Навицкайте, но ее телефон выключен.

Мать ребенка Гражулиса рассказала порталу 15min.lt, что полицейский применил силу – "ударил ее головой об тротуарную плитку". Якобы полицейский изначально был настроен агрессивно. Женщина сказала, что ждет врачей скорой помощи.

Delfi пытался связаться с Гражулисом. Политик прокомментировал ситуацию.

Он сказал, что в четверг вечером был у Навицкайте в квартире со своей дочерью до 21.30 ч. Потом ночевал у друга.

"Утром я хотел заехать к Бируте и отвести дочку в детский сад, но Бируте не ответила на звонок. Вот я и поехал прямо в Гаргждай", – сказал политик.

"В обед мне позвонили из полиции и сказали, что Бируте написала на меня заявление, будто бы я без ее ведома забрал ребенка. Сейчас она ищет девочку. Тогда я вернулся в Палангу. Я спросил у полицейских, проверяли ли они детский сад - ребенок должен быть в саду. Они сказали, что не проверяли, тогда мы договорились, что я поеду в детский сад", – сказал Гражулис, он заметил, что его приглашали и в дом к Бируте, где находились социальные работники.

"Там была полиция и социальные работники. Пригласили меня. Сначала Бируте уверяла, что дочку забрал я, спрашивала, где ребенок.

Я ей говорю: "Что ты несешь, я никогда не беру ребенка без твоего ведома". Я поехал в детский сад и выяснил, что девочку туда отвела соседка", – сказал Гражулис.

Политик не стал комментировать информацию о том, что Бируте была пьяна, но признал, что накануне говорил с ней на эту тему.

"Я не могу быть с ребенком дольше, чем до 21 ч. Ребенку надо в садик, ему надо спать. Я побыл с дочкой, сказал ей, что мне пора, а она пусть идет укладывать девочку спать. Я ушел в 21.30 ч. и все. Я могу побыть с Моникой, но она меня наедине с ней не оставляет", – сказал политик.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!