Волонтер рассказала о графике работы "Горячей линии": работать в таких условиях невозможно

Горячая линия для больных коронавирусом с началом второй волны не справляется с нагрузкой. Однако волонтер, которая хотела устроиться туда (имя и фамилия редакции известны), не смогла этого сделать. По ее словам, предложенный график работы ее неприятно удивил и совершенно не был похож на тот, о котором сначала шла речь.

Женщина рассказала, что с апреля по июнь она уже была волонтером Горячей линии в свободное время.

В июне, когда на основной работе у нее был отпуск, Горячая линия искала работников, поэтому женщина согласилась поработать на полставки в течение двух месяцев. Когда она прошла отбор, получила график работы.

"Я удивилась: смена – 15 часов. Не 8, 9 и не 7 (распорядок дня: разговор, 10 секунд перерыв, разговор, и так x 50 раз; где-то между этим туалет и обед)… Я спросила: можно ли сократить смену до обычного рабочего времени, мне несложно приходить чаще? Нельзя. Но ведь за 15 ч. (сейчас, наверное, 12) пострадает качество работы? Нам не удобно разрабатывать график, мы отделение скорой помощи, там люди и по 24 ч. дежурят, сами работники выбирают, им так удобнее. Или будете работать по установленному графику, или нет", – рассказала женщина, заметив, что сейчас слышит о том, что люди не могут до звониться по телефону горячей линии.

Портал обратился за комментарием к представителю Горячей линии Илоне Каёкайте, которая сказала, что с июля 2020 г. работники работают по 12 ч. с 8 до 20 ч.

"С условиями работы знакомят во время собеседования. Мы всегда отдаем право первенства тем, кто может и хочет работать полную смену, так легче составить графики. Если кто-то работает 7 часов, кто-то еще должен отработать 5, а это не всегда возможно", - объяснила она.

Foto: Asmeninio albomo nuotr.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!