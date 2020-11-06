В ближайшие дни в Литве ожидается теплая, но сырая погода

В пятницу в Литве погоду обусловит юго-западная часть циклона. На юге страны будет облачно, на юго-востоке пройдет моросящий дождь. На севере ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Ночью прошел теплый атмосферный фронт, который принес тепло, поэтому воздух сегодня прогреется до 11–14 градусов тепла.

В субботу в Литву придет северная часть антициклона из Центральной Европы. И ночью и днем будет пасмурно и сыро, но особых осадков не ожидается. На севере осадков будет больше. Ночью и утром прогнозируют туман. Ночью будет 8–11 градусов тепла, прохладнее будет только на северо-востоке. Днем ожидается 10–14 градусов тепла.

В ночь на воскресенье над северной частью страны пройдет зона низкой облачности, будет пасмурно, местами пройдут небольшие дожди, ожидается туман. Будет 6–10 градусов тепла. В воскресенье днем будет суше, время от времени из-за облаков будет выглядывать солнце. Небольшой дождь после обеда прогнозируют на севере страны. Воздух прогреется до 10–13 градусов тепла.

В понедельник установится зона высокого давления. Будет больше прояснений как ночью, так и днем, но местами возможен небольшой дождь. Ночью будет 2–7, днем 7–11 градусов тепла.

Во вторник ночью над страной пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет больше осадков. Температура опустится до 1–6 градусов, на севере возможны небольшие заморозки. Днем будет светло и без осадков, но северо-восточный ветер принесет прохладу. Ожидается всего 6–9 градусов тепла, на северо-востоке будет еще холоднее.

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