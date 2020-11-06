Профессор: ближайшие полгода - критический период

5 ноября на вечернем заседании парламента состоялась дискуссия "Вторая волна COVID-19, насколько Литва готова дать отпор: проблемы и предложения". В ней приняли участия ученые и врачи, которые выступили с предложениями. Профессор Медицинского факультета ВУ Витаутас Касюлявичюс сказал, что благодарит уходящий парламент за то, что и позиция и оппозиция в нем находили время для врачей.

"В обществе меня называют сторонником авторитарных мер, но система иначе не способна оказывать сопротивление вирусу", - сказал врач. По его мнению, ближайшие полгода - это критический период, нужны терпимость, толерантность, время для сведения счетов тоже когда-то настанет.

"Я нашел в себе силы включиться в эту борьбу (...). Надо останавливать распространение вируса", - сказал Касюлявичюс.

Он сказал, что надо решать, что ждет Литву после окончания карантина.

"Мы должны знать, что будет после карантина. Уничтожить вирус нам не удастся, (…), будут задачи, надо привезти вакцину. Хочу призвать новую власть прислушаться к людям, которые говорят, что другим не нравится. Депутатам нужно лидерство, надо привести вакцины, тестировать, дать людям надежду", - сказал он.

Касюлявичюс сказал, что он согласен лишь с 90% введенных властями средств. Он сказал, что действует слишком много исключений.

"Есть нюансы и всякие исключения. Общество хочет видеть исключения, но они могут мешать достижению целей. Но мы надеемся, что этого не будет. Например, дети дольше бывают в школах, чем мне хотелось бы, например, всякие исключения для магазинов. Но все это связано с тем, во сколько обойдется экономике, я поднимаю руки перед экономистами", – сказал медик.

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