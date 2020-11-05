Однако на ул. Карейвю пассажир напал на водителя, стал его душить. Водитель остановился, выскочил из машины и стал звонить в полицию. Пассажир сел за руль и уехал.
На Неменчинском шоссе один из водителей заметил странно маневрирующий автомобиль Toyota Prius и вызвал полицию.
С Неменчинского шоссе такси свернуло на ул. Рудаусю и врезалось в забор. Затем водитель включил заднюю скорость и врезался в столб. После этогоНа глазах у полицейских пьяный водитель снова врезался в забор.
Молодой человек отказался от проверки на трезвость, вел себя агрессивно, поэтому полицейским пришлось применить электрошокер Taser.
Задержанный находится под арестом. Его ждет обвинение в угоне автомобиля и вождении в нетрезвом виде.
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