Белорусский "бизнес" в Литве: литовские курильщики отдают белорусскому режиму миллионы

Ежегодно Литва поддерживает белорусский авторитарный режим десятками миллионов евро - это деньги литовских курильщиков контрабандных сигарет – они текут прямо в бюджет соседней страны, из этого "кармана" кормится и преступный мир. Распространение курева в Беларуси два года назад было сосредоточено в руках друга авторитарного правителя Беларуси Александра Лукашенко – олигарха Алексея Олексина, с тех пор контрабанда сигарет достигла невиданных ранее высот.

Литовские службы утверждают, что контрабанда сигарет организована масштабно, ее везут на поездах, на автомобилях, для этого используют немало ресурсов, в решении проблемы сами соседи Литвы не заинтересованы. Официально в Литву из Беларуси не привозят ни одной пачки сигарет.

В конце 2017 г. Беларусь нашла новую нишу для бизнеса и стала развивать табачную промышленность. Президент Лукашенко организовал встречу с представителями округов – сообщалось, что местный олигарх Олексин через свою компанию Energo-Oil создаст единую сеть для распространения табачных изделий, будет заниматься торговлей на внутреннем и внешнем рынках.

"Ко мне и в последнее время обращаются зарубежные предприниматели, потому что наши компании не хотят продавать товары на экспорт. В ЕС есть большие рынки. Они выгодны для нас. Почему мы не хотим их заполнить? (...) Это один из наиболее значимых источников пополнения бюджета. Если есть спрос, надо продавать табачные изделия. Мы не продадим – продадут другие. Рынки тогда будут заняты", – сказал тогда Лукашенко.

Aliaksandras Lukašenka Foto: Itar-Tass / Scanpix

Он признал, что внутри страны спрос на табачные изделия не растет, а за границей "картина" иная, поэтому будут приняты решения, выгодные для государства.

Вскоре после этого компания Олексина Energo-Oil стала единственным оператором продаж гродненской табачной фабрики "Неман". Она переняла сеть табачных киосков "Табакерка". Более того – в этом году компания открыла табачную фабрику в Минске.

Такая политика вскоре принесла плоды – в Литве таможня в этом году задерживает в два раза больше контрабандных сигарет, чем в прошлом, поражают и новые способы перевозки контрабанды.

И несмотря на эти усилия, каждая четвертая сигарета в Литве - контрабандная, это самое большое количество с 2014 года – в Беларусь контрабандисты вывозят десятки миллионов евро из Литвы.

Экспорт сигарет, о котором говорит Лукашенко, официально почти не существует. В Литву официально не импортировали ни одной пачки сигарет из Беларуси. Вообще во всем мире объемы экспорта белорусского табака составляют всего несколько миллионов евро, в основном за счет Грузии и Азербайджана, таковы данные Организации экономического сотрудничества и развития.

Delfi услышал рассказы литовских таможенников о том, каким способом из Беларуси приходит контрабанда – ее пытаются ввозить в большом количестве, а белорусская правоохрана не заинтересована в борьбе с контрабандой.

Между тем старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс открыто назвал контрабанду из Беларуси государственным "бизнесом" и сравнил с ее с тем, как действует мафия.

Foto: MKT

Табак находится в руках одного олигарха

Алексей Олексин, перед тем как перенял белорусскую табачную промышленность, до 2012 г. был партнером Юрия Чижа – это другой белорусский олигарх, которого называли "кошельком" Лукашенко, его империя стала разваливаться после санкций ЕС. До этого Олексин работал в контролируемой администрацией белорусского президента компании "Белвнешторгинвест".

Сейчас Олексин контролирует минский банк MTBank, торгует нефтепродуктами, у него есть компании по производству мясных изделий, логистическая компания, ресторанный и гостиничный бизнес. В Латвии у него есть пивной завод Latgales Alus D, который пользуется помощью ЕС. Следы его бизнеса раньше были и в Литве - в компании Neonafta, которая уже ликвидирована.

Компания Олексина Energo-Oil официально была учреждена как компания, занимающаяся торговлей и экспортом нефтепродуктов, однако два года назад в ее руках был сосредоточен практически весь табачный рынок Беларуси – права на реализацию продукции гродненской табачной фабрики, сеть розничной торговли "Табакерка". Затем Energo-Oil расширила производство в Гродно – сообщалось об инвестиции в 40 млн. евро, оборудовали две производственные линии, писал портал tut.by. Кроме того, она построила новую фабрику в Минске, участок под которую выделили в промышленной зоне, ради этого изменили границы города. На сайте компании сказано, что ей принадлежит 2500 торговых точек.

Сейчас "экспорт" сигарет, несмотря на то, что он официально практически отсутствует, является важной составляющей бюджета страны – только в этом году за счет него планируют получить 350 млн. евро. Без акциза – это и огромная прибыль для производителей. Гродненская табачная фабрика в прошлом году получила 60 млн. евро чистой прибыли, о прибыли компании Energo-Oil не сообщается. Гродненская табачная фабрика - крупнейший работодатель и налогоплательщик в регионе, даже во время протестов после президентских выборов фабрика продолжает работать.

Портал SB.BY писал, что это не первый раз, когда перспективы табачной промышленности обсуждают на самом высшем – президентском – уровне. Важные решения были приняты еще в 2000 году, до того времени в Беларуси доминировали импортные сигареты. Затем импорт был запрещен – даже сигареты иностранных марок должны производиться на территории Беларуси. За это время "экспорт увеличился в 16 раз - и это не предел".

Данные литовской таможни шокируют

Только за 9 месяцев этого года литовские таможенники задержали 13,1 млн. пачек контрабандных сигарет – по 5 пачек на одного жителя страны, включая младенцев. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году (6,8 млн.) за то же время.

"Практически вся контрабанда из Беларуси произведена на фабрике "Неман" (в Гродно)", – сказал заместитель гендиректора Таможенного департамента Вигантас Пайгозинас.

Стоимость задержанных сигарет – больше 46,4 млн. евро, если считать, что пачка на рынке стоит 3,5 евро. Почти все эти сигареты (94%) белорусские. Эту сумму можно сравнить с финансированием литовской таможни - в прошлом году ей выделили 4,5 млн. евро (в 10 раз меньше).

"На треть (33%) выросло и число расследований, связанных с контрабандой (в прошлом их было 52, в этом – 69). Пресечено нанесение государству ущерба на сумму 43,48 млн. евро. (…) Тенденции последних лет показывают, что задерживают все больше контрабандных сигарет, часть белорусской контрабанды растет", – сказал Пайгозинас.

Означает ли это, что на литовский рынок поступило меньше контрабанды из Беларуси? Напротив – компания Nielsen, которая собирает пустые пачки от сигарет и проводит исследование "Пустые пачки", подсчитала, что нелегальные сигареты занимают 22,4% рынка. Это самое большое количество с 2014 года.

Инфографика: доля контрабандных сигарет в Литве (в процентах)



Информация Департамента таможни Литвы

На долю таможни в этом году пришлось 92% задержанной контрабанды сигарет, с контрабандистами "воюют" и пограничники.

Пайгозинас подтвердил – никакой легальной торговли сигаретами между Беларусью и Литвой нет.

Самая популярная нелегальная продукция: сигареты NZ, Minsk и Fest.

В Литве "зарабатывают" почти 100 млн. евро

То, что литовский бюджет из-за контрабанды лишается десятков миллионов евро – это лишь половина всей истории. Деньги с "черного" рынка, а это почти 100 млн. евро, направляются в качестве поддержки белорусского режима и преступных группировок.

В Литве официально продают около 2,5 млрд. сигарет в год, это 125 млн. пачек, сообщала Государственная налоговая инспекция в сентябре 2020 года. Нелегальная контрабанда, по данным исследования "Пустые пачки", составляет 28 млн. пачек за почти 100 млн. евро на "черном" рынке. Еще больше сигарет может поступать в Литву транзитом.

Беларусь с 2016 г. даже не сообщает, сколько сигарет производит, продает и сколько экспортирует. Планируется, что в этом году только за счет акциза Беларусь получит 407 млн. долларов США (около 350 млн. евро), сообщает naviny.media.

Foto: MKT

Если знаешь, какой акциз действует в Беларуси - 16 евроцентов за пачку, можно подсчитать, что только по официальным данным учтенные сигареты составляют около 40 млрд. единиц. Вероятно, не все они учтены, на белорусские сигареты не распространяется система Track and Tracking.

Сама Гродненская табачная фабрика на своем сайте сообщает, что поставляет 72% всей потребляемой в Беларуси табачной продукции, масштабы ее производства – 28,5 млрд. сигарет в год. Даже если эти данные верны, белорусским курильщикам хватило бы в несколько раз меньше сигарет.

Согласно подсчетам, в Беларуси 2,1 млн. курильщиков – если все они выкуривают по пачке в день, то получается около 15 млрд. сигарет в год. Но, согласно статистике, в среднем один курильщик выкуривает меньше пачки в год.

Белорусская правоохрана никакого интереса не демонстрирует

Пайгозинас отметил, что Беларусь не демонстрирует особого желания бороться с контрабандой.

"Официальное двухстороннее сотрудничество с Беларусью протекает, но совместных усилий в борьбе с контрабандой нет. В этой сфере не хватает интереса со стороны Беларуси, кроме того, в Беларуси это не считается преступлением", – заметил он.

По его словам, самым эффективным было бы, если бы Беларусь снизила объем производства.

Пограничники видят организованные действия

О том, что контрабанда организуется в большом масштабе, свидетельствуют исследования, информация разведчиков. Такими данными располагает глава Управления криминальных расследований СОГГ Донатас Шкарнулис. Только нет прямых доказательств, что эти организаторы связаны с белорусским авторитарным режимом.

"Нам известна информация доступная в публичном пространстве о том, что доля табачных фабрик, поступающая в бюджет, значительная. Также известно, что в Беларуси сигарет производят в несколько раз больше, чем потребляют на внутреннем рынке. Известно и то, что оптовый рынок монополизирован и это создает удобные условия для "теневой" деятельности", – сказал Шкарнулис.

Он поделился публичными заявлениями Лукашенко о повышении "экспорта".

Пограничникам известно, кто является монополистом в сфере табачной продукции в Беларуси.

"По имеющимся данным, в Беларуси оптовая продажа сигарет монополизирована, ее осуществляет одна компания, т.е. Energo-Oil. Другие хозсубъекты напрямую не могут купить табачную продукцию", – сказал Шкарнулис.

Известно, что примерно год назад ящик сигарет Fest (500 пачек) Гродненской табачной фабрике стоит компании Energo-Oil около 100 долларов (20 центов за пачку).

Energo-Oil продает табачные изделия небольшим оптовикам. "У них сигареты покупали организаторы контрабанды по цене 160-180 долларов (32-36 центов за пачку), в зависимости от количества. В Литве при закупке большого количества сигарет стоимость такого ящика достигает 580 евро (1,16 евро за пачку), а дальше – до 700 евро за ящик (1,4 евро за пачку)", – заметил Шкарнулис.

По данным пограничников, во многих случаях Литва является транзитной страной, но нелегальная продукция оседает и на местном рынке.

"Здесь работает закон экономического спроса и предложения. Если есть спрос на более дешевые табачные изделия, они появятся и на местном рынке. И неважно, что дальше на Западе заработок больше, быстро проданные здесь сигареты - это прибыльная деятельность и меньше риска", – сказал Шкарнулис.

Географическое положение, большая разница в цене - вот основные факторы, определяющие поток контрабанды через Литву, Латвию и Польшу.

"Масштабная контрабанда сопровождается и коррупцией. Группировкам, занимающимся масштабной контрабандой, нужно получить информацию о размещении сил СОГГ, используемом оборудовании и его возможностях. В этом году нескольким сотрудникам были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением, участии в преступной деятельности", – рассказал Шкарнулис.

СОГГ отвечает за контроль на границе и расследует в основном те случаи контрабанды, которые фиксируются в "зеленой зоне" – это меньшее количество чем на таможенных постах.

Самые крупные партии – на поездах и фурах

Пайгозинас сказал, что чаще всего контрабанду в Литву привозят по железной дороге и на фурах.

"Все еще сохраняется тенденция перевозки крупных партий контрабанды на фурах – в третьем квартале этого года было немало задержаний в полуприцепах по 1000-1500 ящиков с контрабандой. Кроме того, контрабанду задерживают и в поездах", – сказал он.

Вот несколько примеров: в начале этого года таможенники нашли контрабандный груз стоимостью 100 000 евро среди блоков, которые везли на поезде из Беларуси (ящики были замаскированы под слоем бетона. В начале октября в Кене таможенники задержали около 240 000 пачек сигарет (стоимость груза 850 000 евро) их везли среди стройматериалов. Во всех случаях при перевозке крупной партии оборудуют хорошие тайники.

Какие вызовы стоят перед Литвой?

"Как и везде: нехватка средств для обновления и приобретения необходимого оборудования, ограниченные человеческие ресурсы, человеческий фактор (возможность коррупции). А также новые способы и пути контрабанды. Конечно, таможенники надеются, что современное оборудование для проверки поездов поможет укрепить контроль в поездах", – сказал Пайгозинас.

Foto: VSAT nuotr.

Личный заработок – 10-50 евро за ящик

По словам Шкарнулиса, на границе контрабанду организуют группы разных уровней, а также отдельные лица.

"Людям, которые участвуют в переправке контрабанды через "зеленую зону" платят 10-50 евро за ящик, все зависит от их роли (наблюдатель, перевозчик, сотрудник)", – сказал он.

Через "зеленую зону" перевозят от нескольких до ста ящиков (в каждом 500 пачек), в отдельных случаях ящиков бывает больше.

"И хотя 100 ящиков в нашем случае - большое количество, оно не может сравниться с тем количеством, которое везут через КПП. Там перевозят иногда и больше 1000 ящиков. В Этом году наблюдается более интенсивная перевозка таких грузов", – заметил Шкарнулис.

Для перевозки контрабанды через "зеленую зону" (границу) нужна хорошая подготовка, необходимые средства, немало людей, нужна информация о том, где дежурят пограничники, какие средства они используют.

"Иногда, если груз большой, в этом участвуют несколько десятков человек: одни наблюдают за перекрестками и дорогами, за подступами к заставе, другие загружают переброшенные через границу ящики в автомобили, третьи везут их в глубь страны", – рассказал Шкарнулис.

Журналист Delfi интересовался, были ли установлены какие-то компании, которые участвовали в схемах по перевозке контрабанды, но ему не указали ни одной из компаний.

Лауринавичюс: "Понятно, что это государственный бизнес"

Лауринавичюс предупреждает, что вместе с контрабандой в Литву приходит коррупция, политическое влияние, поэтому было бы наивно думать, что такая прибыльная деятельность в Беларуси протекает без ведома власти.

"Понятно, что это государственный бизнес. Бизнес в кавычках. Контрабанда находится под тотальным контролем служб безопасности как в России, так и в Беларуси – без служб безопасности контрабанда невозможна даже теоретически. Конечно, все, что они делают, это государственный и одобренный Лукашенко кусок, который передан его людям, за счет этой прибыли подпитывается и режим", – сказал эксперт.

По словам Лауринавичюса, контрабанда - это большой кран, позволяющий укреплять режим разными способами, это видно и в Литве: финансирование преступной деятельности, подкуп политиков, правоохраны.

"Доказательств у меня нет, но я даже не сомневаюсь, что часть средств, выделяемых белорусской системе безопасности приходит именно через такой бизнес, и контрабанда сигарет одна из частей такого финансирования. Они получают нереальные зарплаты – мы даже в наших условиях представить себе не можем такие зарплаты, какие получают рядовые сотрудники, которых посылают избивать людей. Эти деньги приходят не только официально из бюджета, но и из разных других источников", – сказал Лауринавичюс.

Руководство Беларуси сравнивает с мафиозной структурой

Лауринавичюс заверил, что в Литве не понимают, что за режим действует в Беларуси.

"Это мафиозная система, которая работает как мафиозная система. Через Беларусь контрабанда идет не только сюда. Через Беларусь идут мировые пути торговли оружием, много всего другого, включая наркотики. Мы наивно оцениваем эти страны, будто они такие же, как Литва, только лидер там какой-то не такой. Но они, вся их система, действуют иначе – для них контрабанда или другой "бизнес" преступного мира - это часть системы", – сказал эксперт.

Он заверил, что это представляет большую опасность для Литвы.

"Вместе с контрабандой мафиозная практика так или иначе переносится в Литву – ведь есть и партнеры, которые перевозят контрабанду в Литве. Так наша правоохрана становится коррумпированной. Ведь без тех, кто пытается помочь контрабандистам, все это не работало бы. И третий момент – это влияние на нашу политику. Эти деньги, часть денег "бизнеса", идет на оказание влияния в Литве, расширение влияния Беларуси, чтобы мы не принимали какие-то ограничения", – сказал Лауринавичюс.

Он подчеркнул, что реакция на революцию после выборов президента Беларуси незначительная.

"Но вы вспомните, что было перед этой революцией, говорили, что надо снова разрешить поддержку Беларуси и Лукашенко. Есть и политические позиции, но, не надо быть наивными, за этим стоят большие деньги, а их получают вот в результате такой деятельности", – пояснил эксперт.

Он обратил внимание на то, что в Литве даже действуют бизнес структуры, которые обслуживают крупных белорусских предпринимателей и помогают им легализовать деньги.

"Если мы впускаем этих предпринимателей, мы должны понимать, что с ними мы впускаем и все эти угрозы", – продолжил Лауринавичюс.

Сигареты перевозят даже с помощью дронов

Почти 60% внешней границы ЕС, за контроль которой отвечает СОГГ, контролируется с помощью современных систем наблюдения: установлены детекторы, приборы дневного и ночного видения. Это серьезный вызов для контрабандистов.

"Нарушители избегают таких мест, перебираются в другие, где нет таких систем. Чтобы системы их не зафиксировали, контрабандисты стараются использовать воздушное пространство, применяют беспилотники и даже "рогатки". Мы установили ряд случаев, когда контрабандисты сознательно вводили пограничников в заблуждение: бросали пустые ящики и следили за действиями пограничников, т.е. скорость реакции, откуда подъезжают и т.д.", – рассказал Шкарнулис.

Через водоемы контрабанду перевозят на лодках, плотах, на тросах, иногда ящики переправляют пловцы. Контрабанду через КПП провозят в транспортных средствах с тайниками. Если ящиков много, то как прикрытие используют грузы, бывают случаи, когда эту контрабанду никак не маскируют.

"В последние несколько лет мы наблюдаем более интенсивную контрабанду по железной дороге. Сигареты перевозят в сыпучих грузах (удобрениях, древесной стружке, среди других грузов или в вагонных конструкциях). Около 1/5 всех задержанной в этом году контрабанды незаконно перевозили на поездах. Преступники подыскивают наименее рискованные и самые безопасные способы перевозки контрабанды. Сигареты из вагона могут выбросить где-то на территории Литвы, на любом железнодорожном участке", – сказал Шкарнулис.

Недовольна даже Россия

Шкарнулис отметил, что белорусская табачная контрабанда начинает наносить ущерб и России, где в последнее время повышали акцизы.

"По имеющимся данным, часть "теневых" табачных изделий уже составляет двузначные цифры. Потери российского бюджета становятся все более ощутимыми и возникает вопрос, как это будут решать, при учете того обстоятельства, что эти государства находятся в общей экономической зоне. Вне всякого сомнения, достижение каких-то решений в этом пространстве повлияет и на уровень угрозы контрабанды в нашей стране, где разница в цене является существенным фактором", – сказал он.

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