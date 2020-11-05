Air Baltic открывает подразделение в Литве

Латвийская авиакомпания Air Baltic Corporation открывает подразделение в Литве. Компания утверждает, что это связано с ее планами развивать авиасообщение Литвы с миром.

"Нынешней зимой авиакомпания надеется открыть прямые рейссы из Вильнюса по восьми направлениям", - указало предприятие в комментарии для BNS.

Air Baltic недавно сообщила, что в этот зимний сезон планирует выполнять прямые рейсы из Вильнюса по восьми направлениям: в Амстердам, Берлин, Киев, Лондон, Мюнхен, Осло и Париж. Также через Ригу самолеты авиакомпании летают более чем по 40 направлениям.

По данным Реестрового центра, филиал предприятия зарегистрирован во вторник, его возглавляет Евгений Козырев.

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