Главу Центра инфекционных заболеваний Чаплинскаса уволят за неисполнение обязанностей Чаплинскас: это - политическая расправа

Директор литовского Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас будет уволен за неисполнение обязанностей, сообщил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Он подтвердил, что С. Чаплинскас уволен подписанным им в среду указом.

Основанием для этого решения, по его словам, стали выводы служебного расследования.

"Увольняется за нарушение ряда пунктов трудовой дисциплины и невыполнение обязанностей", – заявил министр в четверг на "правительственном часе" в Cейме.

Он исключил, что увольнение С. Чаплинскаса может быть связано с выдвижением его кандидатуры в Cейм в списке оппозиционной Социал-демократической партии.

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"Была сформирована комиссия, которая дала оценку, и часть этих нарушений были совершены еще значительно раньше участия в выборах и заявления о том, с какой партией он баллотируется", – сказал министр.

"Исключительно за невыполнение им обязанностей", – подчеркнул А. Верига.

Он сообщил, что в данный момент у С. Чаплинскаса бюллетень нетрудоспособности, но первый же его рабочий день будет и последним на посту руководителя центра.

Директор литовского Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас узнал о своем увольнении будучи больным и говорит, что это - политическая расправа.

"Получил такую информацию, пока ничего больше не могу сказать", - сказал в четврег BNS глава центра.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига утверждает, что увольняет С. Чаплинскаса за неисполнение обязанностей.

"Теперь пусть скажет, за неисполнение каких обязанностей, и что он фабрикует", - сказал С. Чаплинскас.

По словам главы Центра инфекционных заболеваний и СПИДа, увольнение - это политическая расправа "за мнение", а его учреждение давно было объектом моббинга.

С. Чаплинскас также не исключил версию, что на его место хотят назначить другого человека.

Он также сказал, что в настоящее время и уже "не день и не два" болен и находится на бюллетене.

На недавних выборах в Сейм С. Чаплинскас баллотировался в списке оппозиционной Социал-демократической партии.

Медик С. Чаплинскас возглавляет Центра инфекционных заболеваний и СПИДа с 1989 года, когда это учреждение еще называлось Литовским центром СПИДа.

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