Полиция разыскивает пропавшего в Кайшядорском районе мужчину

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Bronius Darasevičius Foto: Kauno aps. VPK

Полиция разыскивает пропавшего в Кайшядорском районе Бронюса Дарасявичюса (1946 г.р.). Близкие не могут с ним связаться с 20 октября. В тот день мужчина около 11 ч. вышел из дома в деревне Манкувишкяй I и не вернулся.

На мужчине был свитер камуфляжного цвета, серые спортивные брюки, вязанная шапка. Полиции до сих пор не удалось найти пропавшего, несмотря на интенсивные поисковые действия. Приметы: рост 168 см, среднего/худощавого телосложения, волосы седые, длинные, связанные в хвост. всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просьба звонить по номерам (8 700) 63 623, 112 или писать по эл. почте arturas.biguzas@policija.lt. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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