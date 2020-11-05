Предупреждение: с 1990 по 2019 год в Литве количество жителей сократилось на миллион, общество быстро стареет

Поскольку литовское общество стареет в два раза быстрее, чем этот процесс проходит в среднем по ЕС, страна должна готовиться к переменам на рынке труда и обеспечить более высокий уровень жизни, сообщает Государственный центра стратегического анализа.

Аналитик центра Индре Пусевайте сказала, что в 2050 году больше половины жителей Литвы будут лет и старше, а у страны нет плана подготовки к этому.

"Мы провели анализ и видим, что сейчас у государства нет (...) программы, которая позволила бы справиться с грядущими вызовами и воспользоваться возможностями. Есть разные программы, меры, но все они раздроблены между программами разно степени важности, раздроблено и финансирование. В интересах государства выбор и осуществление такой программы", – сказала Пусевайте.

По ее словам, надо заботиться об увеличении продолжительности здорового образа жизни, менять образ жизни и расширять культуру обучения на протяжении всей жизни. Кроме того, стареющее общество чаще всего понимают как вызов, однако на деле оно формирует новый рынок услуг и товаров, создает новую модель трудовых отношений.

"В публичном пространстве все слишком часто концентрируются на финансовых ограничениях, но мало говорят о возможностях", – заметила специалист.

По прогнозам Еврокомиссии, через 30 лет медиана жителей Литвы составит 51 год и будет на 7 лет выше, чем сейчас. Тогда старше литовцев будут только итальянцы, португальцы и хорваты.

В 1990 году в Литве возрастная медиана составляла 33 года, а популяция была одной из 6 самых молодых в Европе.

С 1990 по 2019 год количество жителей страны сократилось почти на 1 млн. – до 2,8 млн. Средняя медиана возраста увеличилась на 11 лет, до 44. Это значит, что сейчас половина жителей Литвы старше 44 лет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!