На участке известного предпринимателя не останется ни леса, ни реки

Неравнодушные жители, увидев, что происходит у реки Жалеса, в которой водятся лососевые, стали бить в набат. Тяжелая техника работает в охраняемой зоне у берегов реки, вероятно, незаконно вырублен лес, судя по видео, изменено русло реки.

В фейсбуке стали распространять видео, появившееся на странице "Дневник лосося" (Lašišos dienoraštis).

На видео видно, что экскаватор работает рядом с рекой, в охраняемой зоне.

"Так в настоящий момент УНИЧТОЖАЮТ места нереста лососевых в реке

Жалеса. Такую картину сегодня запечатлели ихтиологи.

Уже сейчас можно констатировать, что уничтожено множество мест нереста, изменено русло, но будут ли наказаны ответственные лица? Министерство охраны окружающей среды, когда начнут работать подчиненные вам ведомства? Как это можно не заметить во время рекламируемой вами акции "Лосось 2020"?" – сказано под видео.

Представители "Дневника лосося" указали Delfi точное место, где проводят работы. На карте Regia.lt отмечено, что часть участка - лес, по закону на такой территории запрещено менять рельеф и разрушать подлесок.

В базе данных сказано, что владелец участка - предприниматель Линас Грикшас, глава ЗАО Krekenavos agrofirma.

Это большой участок в Вильнюсском районе, в деревне Скиркишкяй - 8,5800 га (из них - 3,1500 га - лес). В кадастре лесов зарегистрированы 3,9630 га.

Это имущество в 2018 г. было куплено с аукциона. Кроме того, по данным центра регистра видно, что на участке действует много ограничений из-за леса, реки и пастбищ. Там нельзя менять рельеф, берега реки, разрушать подлесок. Такие нарушения караются законом. Тем более не может быть и речи об изменении русла реки.

Delfi обратился в муниципалитет Вильнюсского района, чтобы узнать, были ли получены разрешения на проводимые на участке работы. Пресс-секретарь муниципалитета Йоланта Гульбинович сказала: "Данных о выдаче разрешений на строительство на указанном вами участке у нас нет".

Представитель Государственной инспекции по планированию территорий и строительству Диана Дамбраускене сказала, что никакие разрешения на строительство в этом месте не выдавались.

Представитель Государственной службы леса Саулюс Гатялис сказал Delfi, что было предпринято их службой: "19 октября 2020 года специалист нашей службы провел осмотр частного участка и зафиксировал, что там, вероятно, незаконно вырублен лес, рядом с линией высоковольтного напряжения. По телефону связались с владельцем участка, который в то время находился в Каунасе. Договорились созвониться с ним 3 ноября и договориться о проверке хозяйственной деятельности на упомянутом участке. После проверки будут приняты соответствующие меры".

Delfi обратился в Департамент охраны природы. Представитель департамента Юргита Ясюнене сказала, что им эта ситуация известна.

"Мы получили сообщение и немедленно осмотрели участок. Распорядились остановить проводимые работы. Проведено предварительное расследование", - сказала Ясюнене. По ее словам, было зафиксировано нарушение. Начато расследование.

"Зафиксировано явное нарушение. Без разрешения повреждена прибрежная охраняемая зона. Сейчас проводим расследования, выясняем, какой ущерб нанесен, другие обстоятельства", - сказала она.

Ясюнене сказала, что владельца участка ждет штраф и возмещение нанесенного природе ущерба.

Журналистам не удалось связаться с Грикшасом. Если после появления материала он даст свой комментарий, текст будет дополнен.

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