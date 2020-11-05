Профессор: выходить из карантина надо постепенно, трех недель, вероятно, не хватит

Правительство Литвы приняло решение о введении всеобщего карантина с 7 ноября. Это должно сократить количество новых случаев заболевания, сказал профессор медицинских наук Вильнюсского университета Витаутас Касюлявичюс.

"В идеале это надо было ввести раньше, но лучше позже, чем никогда, ведь эта ситуация требует жестких действий. Карантин должен подействовать на рост, снизить его темпы", – сказал в интервью на ЛРТ Касюлявичюс.

Профессор заметил, что карантин в разных секторах будет достаточно жестким, суть мер – ограничение контактов, а затем надо выходить из карантина постепенно.

По словам профессора, идеально выходить из карантина, когда количество случаев сократится до 200 в сутки, вместо теперешних 600–800 и более.

"Примерно через две недели увидим, дает ли карантин стабилизирующий эффект, если он будет, то стоит говорить, продлевать ли карантин, позже можно было бы говорить о постепенном выходе, нельзя резко все открывать сразу, нужен план выхода из карантина", – отметил специалист.

Он подчеркнул, что большая часть стран вводит 6-недельный карантин, несмотря на то, что школы там открыты, например, Германия. В Литве сейчас 5-12 классы учатся удаленно, в школу ходят только ученики начальных классов.

"Три недели - это то время, за которое можно увидеть, каким будет эффект, в идеале добиться снижения до 200 случаев в день, но на это трех недель может не хватить. Обычно страны, которые вводят карантин, говорят хотя бы о 6 неделях, но я понимаю и правительство, на которое давление оказывают разные группы общества, требующие ввести короткий карантин", – сказал Касюлявичюс.

В Литве уровень заболеваемости коронавирусом составляет 341 случай на 100 000 жителей.

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