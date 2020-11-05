Больничная касса: вторая партия вакцины от гриппа уже в Литве

На две недели раньше чем планировалось, в Литву доставили вторую (из трех) партию вакцины от гриппа – 100 000 доз. Эта вакцина приобретена на деньги Фонда обязательного страхования здоровья и предназначена для людей из группы риска.

100 000 доз на этой неделе передадут поликлиникам. Со следующей недели жители могут записываться на прививки (первая партия из 108 000 доз уже практически закончилась).

"В этом году люди активно делают прививки, поэтому Больничная касса сделала все возможное, чтобы ускорить доставку вакцины в Литву. При нынешних условиях, сделать это было нелегко, но у нас получилось", – сказала представитель ГБК Лина Рейнартене.

ГБК купила 245 000 доз вакцины - на 45% больше, чем год назад. Вакцина стоила 2,3 млн. евро. Третья партия – 37 000 доз - должна поступить в середине декабря.

Специалисты напоминают, что бесплатно от гриппа прививают людей из групп риска - лиц старше 65 лет и жителей разного возраста с любыми хроническими заболеваниями, беременных женщин, детей из домов опеки, пациентов хосписов, медработников.

Желающие сделать прививку должны обращаться к семейным врачам.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!