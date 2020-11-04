Премьер выразил надежду на то, что в Литве хватит трехнедельного карантина Верига назвал критерий для смягчения карантина

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис после заседания в среду объяснил, почему в Литве с 7 ноября вводят карантин, и почему этого нельзя было избежать.

Премьер сказал, что иного выхода не было.

"Этого нельзя было избежать – в ночь на субботу в Литве будет объявлен карантин. Я убежден, что это принесет желаемый результат. Могу лишь повторить – у нас есть данные по всем странам Европы, везде ситуация аналогичная, неважно, были там выборы или нет", – сказал Сквернялис.

Он заметил, что все решения сбалансированы.

"Нет иного выхода - только карантин или чрезвычайное положение. В Литве вводят ограничения, которые, я думаю, достаточно сбалансированы", – продолжил глава правительства.

По его словам, все будет зависеть от того, как люди будут выполнять ограничения.

"Могу повторить, это нужно ни властям, ни правительству, ни политикам, это нужно нам самим", – сказал Сквернялис.

Он надеется, что трех недель хватит. Это связано с опытом в Расейняй, в других муниципалитетах "красной" зоны.

Во время карантина ограничат предоставление СПА-услуг. "Все, что не связано с медицинской реабилитацией, будет ограничено", – продолжил премьер.

Сквернялис сказал, что готов передать новому правящему большинству всю необходимую информацию об управлении ситуации с коронавирусом.

"Мы готовы цивилизованно передать весь наш опыт. (...) Мы открыты, не хочется, чтобы на предложение главы Минздрава реагировали, мягко говоря, странным образом. Мы готовы к цивилизованному сотрудничеству на высшем уровне", – сказал он.

"Я думаю, результат будет, мы сможем уменьшить количество больных, отследить путь заражения. Увидим муниципалитеты, в которых перестанут возгораться очаги. Второй карантин – это ничего веселого. Это подтверждение золотого правила – все в наших руках. И к сожалению, есть часть общества, которая верит в теории заговора и распространяет их. Если число таких людей будет расти, это будет еще одним вызовом", – продолжил он.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что вирус распространяется в Литве, несмотря на локальные ограничения. По его словам, пока не установлены критерии, при достижении которых будет отменен карантин.

"Пока не утверждены никакие критерии. Видимо, через три недели будем в целом оценивать ситуацию. Будем ориентироваться на остановку роста числа случаев и их распространение. Это минимум, что должно случиться, чтобы можно было принять послабления. И ситуация должна улучшиться настолько, чтобы нашим учреждениям здравоохранения не пришлось переориентироваться из-за роста числа больных", – сказал министр.

Он заверил, что о смягчении можно будет говорить, когда система здравоохранения вернется к работе в нормальном режиме.

"Когда система здравоохранения вернется к нормальному режиму, если будет снижаться рост заболеваемости, тогда можно будет говорить о смягчении мер. Конечно, будем совещаться с экспертами", – сказал Верига.

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