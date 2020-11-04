Политологи: Литве была бы более выгодна победа Байдена

Литве была бы более выгодна победа демократа Джо Байдена на президентских выборах в США, однако пока говорить о победителе преждевременно, считают политологи, давшие интервью BNS.

"Дж. Байден декларирует, что будет стремиться укреплять альянсы, в которых участвует США, вернуть доверие к ним, это, несомненно, важно для Литвы. В смысле внимания к нашему региону, кандидат Дж. Байден кажется как раз более подходящим и способным к большему сотрудничеству с Литвой и другими странами Европы", – сказал в среду утром BNS профессор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Рамунас Вильпишаускас.

Политолог Университета им. Витаутаса Великого Гедра Якштайте отметила, что Дж. Байден был бы более стабильным и прогнозируемым президентом.

"Из декларируемых им идей есть и действительно благоприятные для Литвы вещи: выражена поддержка НАТО, идеи, что нужно сохранять и исправлять отношения с союзниками, поддержание санкций в отношении России - все это вступает в резонанс с идеями литовской внешней политики", – сказала она.

При этом Р. Вильпишаускас обратил внимание на то, что и во время правления стремящегося к переизбранию Дональда Трампа Литва дождалась благоприятных решений, таких, как дислокация военных США, однако, по его оценкам, "Д. Трамп не является тем кандидатом, которого ожидало большинство союзников в Европе и НАТО".

По словам Г. Якшатайте, идеи Республиканской партии близки целям внешней политики Литвы: повышение расходов на оборону, строгий подход к России.

"В случае победы Д. Трампа на второй срок, всегда будет большая вероятность неожиданностей", – сказала она.

Борьба более острая, чем ожидалось

По словам политологов, первые результаты выборов показывают, что борьба гораздо более острая, чем можно было ожидать.

"Основное, о чем можно сейчас говорить, это то, что избирательная борьба гораздо более острая, чем можно было прогнозировать на основе опросов общественного мнения, и пока ситуация в тех колеблющихся штатах, которые могут определить окончательный результат президентских выборов, является неясной", – сказал Р. Вильпишаускас.

"То, что Дж. Байдан пока в целом лидирует, особо не удивляет, но это лидирование не настолько в отрыве от Д. Трампа, чтобы можно было говорить о победе Байдена", – подчеркнул он.

Г. Якштайте также отметила, что нынешняя ситуация расходится с результатами предварительных опросов, которые прогнозировали победу кандидату демократов: "Предвыборные опросы показывали вероятную победу Дж. Байдена, но уже подсчитанные голоса сокращают этот перевес".

По словам Р. Вильпишаускаса, вне зависимости от того, кто из кандидатов выиграет, в его повестку будут преобладать вопросы внутренней политики, такие как расовое неравенство, контроль над пандемией, экономические проблемы.

"И это противопоставление, которые мы сейчас наблюдаем, которое подтверждают результаты выборов, останется очень сильным вызовом, который будет действовать и на участие США в решении мировых дел, которые актуальны и для Литвы", – сказал он.

По новейшим данным, Дж. Байден обеспечил 223 голоса выборщиков, а Д. Трамп – 214.

Обозреватели прогнозируют, что судьбу выборов определят голоса так называемых колеблющихся (фиолетовых) штатов, результаты выборы в которых еще не опубликованы.

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