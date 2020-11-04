Президент обсудил с польской общиной Литвы ее видение будущего

В среду президент Литвы Гитанас Науседа обсудил с членами правления польского дискуссионного клуба и учеными Литвы польского происхождения подготовленную ими стратегию "Вильнюсский край 2040".

Как сообщила пресс-служба президента, в этом документе речь идет о видении польской национальной общины, охватывающем важнейшие сферы образования, культуры, экономики и гражданского общества.

"Самое важно то, что этот документ является открытым и поощряет к диалогу. Я предлагаю продолжать дискуссии и внутри польской общины, и с литовскими государственными органами по совершенствованию и реализации этой стратегии", – цитируются в пресс-релизе слова президента.

Он подчеркнул, что большинство важнейших предложений – по инновативному образованию, культуре, внедрению цифровых технологий в экономику, укреплению гражданского общества и экономическому развитию Вильнюсского края – совпадают с ранее представленным им общественности видением Литвы благосостояния.

На встрече, прошедшей удаленно, глава государства подчеркнул, что создание государства благосостояния в Литве неотделимо от сокращения любой формы социального отчуждения, возникающего, в том числе, и на национальных основаниях.

"Национальные меньшинства не являются нашей проблемой. Это наше богатство, которым мы должны дорожить и которое мы должны защищать", – сказал Г. Науседа.

Стратегия "Вильнюсский край 2040", основанная на анализе научных источников и выводах литовских и польских экспертов – первый документ подобного рода в Литве, охватывающий все сферы жизни литовских поляков.

Стратегию готовили в 2018–2020 годах. Среди важнейших целей, упоминающийся в стратегии – повышение к 2040 году престижа польского языка, обеспечения высокого качества его преподавания в польских школах, создание польскоязычных СМИ и плюралистического гражданского общества поляков Литвы, основанного на демократических принципах и внутренней конкуренции, а также развитие экономического благосостояния Вильнюсского края на базе четвертой промышленной резолюции.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!