За сутки в Литве выявлено 639 случаев коронавируса, 7 человек скончались

BNS ru.DELFI.lt

Foto: Vidmantas Balkūnas

За минувшие сутки в Литве установлено 639 новых случаев коронавируса, от COVID-19 умерли 7 человек, сообщило Министерство здравоохранения в среду.

По иным причинам скончались еще два человека. В целом в Литве заразились 18 тыс. 92 человека, продолжают болеть 12 тыс. 765 человек, выздоровели 5082. В общей сложности от COVID-19 в стране скончались 182 человека, по иным причинам умерли 63 зараженных коронавирусом. В изоляции сейчас находятся 35 тыс. 403 человека. С 1 июня в Литве зарегистрировано 413 привозных случаев. За минувшие сутки было взято 12 тыс. 59 проб на коронавирус. В общей сложности в Литве сделано 1 млн 50 тыс. 223 теста. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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