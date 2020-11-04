Науседа призывает ЕС не впускать электроэнергию с БелАЭС на свой рынок

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал руководителей Евросоюза и Еврокомиссии предпринять строгие меры для того, чтобы остановить деятельность небезопасной Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, и чтобы на рынок ЕС не импортировалась электроэнергия, производимая на этой станции.

В письме председателю Совета руководителей Евросоюза Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен Г. Науседа подчеркнул необходимость дальнейшего требования от Беларуси реализации всех рекомендаций стресс-тестов ЕС и стандартов ядерной безопасности, сообщила администрация президента.

"Очевидно, что требуются более эффективные меры ЕС, чтобы была остановлена эксплуатация небезопасной БелАЭС, и было защищено здоровье и благополучие граждан. Важнейшей задачей является ускорение реализации рекомендаций стресс-теста БелАЭС и задействование всех рычагов для того, чтобы Беларусь остановила деятельность БелАЭС", – подчеркнул Г. Науседа.

Во вторник Беларусь начала производство электроэнергии на БелАЭС, сразу после этого Литва прекратила торговлю с Беларусью.

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