ЕС выделил 17,3 млн евро на углубление Клайпедского морского порта

Фонд Евросоюза выделил на углубление Клайпедского морского порта 17,3 млн евро. Совокупная стоимость проекта достигает 30 млн евро.

"Инвестиции позволят порту сохранить конкурентоспособность в регионе, кроме того, он станет более безопасным для судоходства и более дружественным для окружающей среды", – отметил в пресс-релизе министр коммуникаций и транспорта Литвы Ярослав Наркевич.

После реализации проекта, углубление всего внутреннего канала Клайпедского порта будет доведено до 15 метров.

Работы планируется завершить весной 2022 года.

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