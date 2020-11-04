Мошенники продолжают рассылать ложные сообщения: на этот раз об освобождении от уплаты налогов

В течение некоторого времени мошенники пытаются обмануть жителей и рассылают им смс-сообщения со ссылками. Недавно такие сообщения рассылали якобы от имени портала Delfi, а сейчас рассылают от имени Государственной налоговой инспекции (ГНИ).

"ГНИ сообщает, что освобождает жителей от уплаты налогов за следующую деятельность, подробности здесь <...>", – такие смс-сообщения получают жители, а в них - ссылка.

Пресс-секретарь ГНИ Рута Асадаускайте сказала, что им о такой деятельности мошенников известно.

"ГНИ информирует, что были зафиксированы случаи рассылки жителям смс-сообщений от имени Налоговой инспекции. В них жителей информируют об освобождении от уплаты налогов и дана ссылка на сайты, имитирующие сайты ГНИ. Это мошенничество.

Обращаем внимание жителей на то, что ГНИ не рассылает жителям смс-сообщения с информацией о выплате помощи и не предлагает подключиться к сайтам. Официальный сайт ГНИ - www.vmi.lt. Мы просим жителей проявлять бдительность и не переходить по ссылкам, которые присылают мошенники. Кроме того, просьба сообщать о мошенничестве по номеру 1882", – сказала она.

Редакция недавно сообщала, что мошенники пытались обмануть жителей, прикрываясь именем Delfi. Тогда люди получали смс-сообщения якобы от Delfi.

"Здравствуйте, не хотите ли принять участие в конкурсе на получение европейской помощи?", – было написано в сообщении и прилагались две ссылки.

Рассылают и смс-сообщения с другим текстом, но важно следующее – Delfi не рассылает своим читателям никакие смс-сообщения. Мошенники пользуются услугами платформ массовой рассылки сообщений. Цель таких действий – выманить деньги у доверчивых людей.

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