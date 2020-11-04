КС: порядок финансирования LRT не противоречит Конституции

Порядок финансирования литовской национальной теле-радиовещательной компании Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT) не противоречит Конституции, заявил во вторник Конституционный суд (КС).

По мнению КС, автоматическое вычисление бюджета LRT по сборам подоходного налога населения и акцизов обеспечивает то, что национальный транслятор защищен от политического давления в связи с его деятельностью.

"Такое правовое регулирование создает предпосылки для защиты организационной и редакционной независимости общественного транслятора", – заявил во вторник вечером председатель КС Дайнюс Жалимас, представляя постановление суда.

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КС отмечает, что риск независимости LRT возник бы в случае, если бы правительство и Сейм имели бы широкие полномочия ежегодно определять бюджет LRT, особенно с учетом того, что национальный транслятор не может получать доходов от рекламы.

Однако КС признал, что Конституции противоречат некоторые законы, которые закрепляют конкретное предварительное финансирование фондов и программ, предусматривая его размер как определенный процент от акцизов и налогов.

Это дело КС рассматривал по просьбе правительства, которое утверждало, что порядок финансирования программ и фондов LRT ограничивает конституционные полномочия правительства и Сейма планировать и утверждать госбюджет.

Руководство литовской национальной теле-радиовещательной компании называло обращение правительства в КС давлением. Премьер Саулюс Сквернялис сказал, что подобные претензии не обоснованы, поскольку правительство обратилось не только по поводу LRT, но и всех учреждений и фондов, для которых предусмотрено спецфинансирование.

По закону, размер средств, выделяемых ежегодно LRT из госбюджета, составляет 1,5% поступлений государственного и муниципальных бюджетов от подоходного налога и 1,3% доходов от акцизов за позапрошлый год.

Бюджет LRT в 2020 составляет 46,3 млн евро. В следующем году он должен вырасти до 53,8 млн евро, однако в проекте госбюджета предусмотрено ограничение, чтобы в 2021 году LRT могло воспользоваться не более чем 51 млн. 674 тыс. евро, а на оставшиеся 2 млн. 120 тыс. евро гостелерадио должно получить одобрение Минфина.

Коммерческие СМИ обжаловали порядок финансирования LRT в Ервокомиссии.

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