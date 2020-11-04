В Сантаришкской клинике есть десять свободных коек для больных коронавирусом

В Сантаришкской клинике на данный момент есть десять свободных коек для больных коронавирусом, планируется, что больных будет принимать также Вильнюсская городская клиническая больница и другие больницы региона.

"Поскольку мы обслуживаем весь Вильнюсский регион, по данным на вторник, в Сантаришкской клинике есть 10 коек, но у нас есть Антакальнисская больница, мы договорились с Укмергской больницей, с Алитусской, ведем переговоры с другими больницами", – сказала LRT в среду утром представитель Сантаришкской клиники Аушра Билотене-Мотеюнене.

В Сантаришкской клинике сейчас находятся 115 пациентов с COVID-19, 10 из них – в реанимации. Ежедневно госпитализируют около 20 человек.

"Если все будет так же, как сейчас, каждый день будет по 20 пациентов, то одна наша клиника не сможет участвовать в лечении коронавируса, поскольку мы должны предоставлять и плановые услуги, в которых нуждаются жители", – сказала Билотене-Мотеюнене.

Правительство Литвы намерено ввести всеобщий карантин, однако, по словам врача, в Сантаришкской клинике не будет остановлено предоставление услуг. После того как другие больницы займутся больными COVID-19, придется пересмотреть режим работы этих больниц.

"Может, в регионе изменится ситуация, если Укмергская или другая больница откроет отделение для больных ковид, придется переорганизовать предоставление услуг. Скажем, услуги терапевта можно будет получить в других находящихся рядом больницах, а неотложную помощь предоставлять там же, где находится отделение для больных коронавирусом", – сказала она.

С пятницы пациентов с COVID-19 госпитализируют и в Вильнюсскую городскую клиническую больницу. В ней будет 130 коек для больных COVID-19.

По данным на 3 ноября, с COVID-19 госпитализированы 613 человек, 51 – в реанимации.

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