Вильнюсскую книжную ярмарку переносят на май

22-ую традиционную Вильнюсскую книжную ярмарку, которая должна была состояться 25-28 февраля 2021 года переносят на май, сообщает "Панорама" на LRT.

Такое решение организаторы приняли, реагируя на ситуацию с коронавирусом. Но это решение – не окончательное, программу намереваются подготовить к концу марта, а в феврале станет известно, не перенесут ли ее на еще более поздний срок.

"Вильнюсская книжная ярмарка - это мероприятие, на котором общение и встречи, беседы с писателями, художниками, разные мастер-классы для детей - основная часть программы. Мы видим, что происходит (…), не знаем, что будет в декабре, январе, феврале, поэтому организаторы решили перенести ярмарку на более теплое время года, на май. Тогда, вероятно, люди смогут встретиться, часть мероприятий будет проходить на улице", – сказала директор Литовской ассоциации издателей Рута Элиёшайтите-Кайкаре.

По ее словам, уже отозваны Лондонская и Франкфуртская книжные ярмарки.

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