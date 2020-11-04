Отрицающие коронавирус граждане перешагнули черту: атаковали больницы, следили за пациентами

Перед длинными выходными власти просили жителей не навещать родственников, не собираться на кладбищах. Эти просьбы возмутили некоторых людей, кроме того, в интернете появились "расследования" – люди снимали и фотографировали через окна врачей и пациентов разных больниц Литвы, провоцировали их работников.

Один из первых подобных "экспериментов" был проведен 31 октября в Сантаришкской больнице – в социальных сетях появилось свидетельство Томаса, который сообщил, что час дежурил у инфекционного отделения, однако его палаты были пустыми.

"Я пробыл там час, потому что заплатил за стоянку 70 центов (за час). За это время приехала одна скорая, четыре стояли. Жаль, что большая часть снимков не удалась из-за спешки.

В 9 двухместных палатах со двора и в 6 одиночных я увидел троих пациентов (на втором этаже не был). Двое мужчин – в двухместной и старушка в одноместной палате. Мужчины казались здоровыми читали газеты (на тяжелых больных не походили). Приемное отделение – пустое, стоянки – то же. Во дворе стоит пустая военная палатка.

Foto: Stopkadras

В грибной сезон в лесу людей бывает больше. В приемном отделении были три пакета с едой - передачи больным. На стоянке не было машин. Вывод: больные ковидом уехали на кладбища, навещать покойных", – иронизировал он.

1 ноября организованная группа, которая ранее призывала людей в городах, где быстро распространялся коронавирус, не сдавать анализы, начала мешать работе врачей и нарушать покой пациентов. Они ходили под окнами Клайпедской больницы, делали видео, мешали работать врачам. Все это в прямом эфире транслировали в фейсбуке. Такие же трансляции вели из Шяуляйской больницы, из Тельшяйской больницы.

В записи видно, что они требуют от работников больниц объяснений ситуации с COVID-19, достаточно ли всего, что им необходимо, заполнены ли койки. Видно, что персонал растерян, поскольку не знает, что ответить. Людям указывали номера, по которым следует звонить, чтобы получить необходимую информацию.

Foto: Stopkadras

В Плунгеской больнице один из работников больницы вызвал полицию. Поскольку один из участников такой акции был без маски и не подчинился законным требованиям полиции, он был задержан и доставлен в комиссариат.

Все это снимали на видео, полицейских обвиняли в нарушении прав человека и т.д. "Свободного человека ни за что арестовали", – кричал один из участников съемки. Эти люди не поленились, поехали в комиссариат и продолжали съемки рядом с ним.

Пресс-секретарь Литовской полиции Рамунас Матонис сказал, что в Плунге был вызов, полиция сразу же отреагировала. По его словам, были задержаны мужчина и женщина, которые не надевали маски даже после предупреждения. Из других больниц в полицию не звонили.

Foto: Stopkadras

"Этих людей наказали за то, что они были без масок, и за то, что не выполнили законные требования полиции. Мы выполняем свой долг, опираясь на законы, и если им кажется, что законы соблюдать не надо или они какие-то незаконные, это уже их проблема", – пояснил Матонис.

На вопрос, не ощущает ли полиция дополнительного давления в связи с введением обязательного ношения масок, он сказал, что полиция всегда сталкивается с чем-то подобным.

"Мы часто сталкиваемся с таким давлением со стороны людей, которые заявляют, что штрафы неадекватные, что законы неразумные и т.д. Полиция к этому привыкла, поэтому тут нет ничего нового", – сказал он.

Он подчеркнул, что полиция всегда готова реагировать на такие вызовы и будет стараться пресекать незаконное поведение.

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