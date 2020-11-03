Представители кинотеатров о решениях власти: посмотрим, удастся ли нам выжить

После того как правительство Литвы сообщило, что вскоре во всей стране введут карантин, и закроются не только заведения общепита, но и кинотеатры, некоторые их представители сказали, что им непонятны мотивы такого решения. По их словам, власть должна принимать решения с учетом конкретного сектора, а не закрывать все подряд.

Глава Forum Cinemas в Литве Гинтарас Плитникас сказал, что власти должны иначе подходить к этому вопросу.

"Власти в очередной раз не учитывают сегменты, делают все одним взмахом ножа, не думая о том, где безопасно, а где нет, они считают, что надо закрыть все, такой социалистический принцип.

Если скажут закрываться, мы закроемся, мы должны соблюдать законы, но никакие наши аналитические исследования из надежных организаций не открыли глаза клерков на то, что кинозал - одно из самых безопасных мест в мире потому, что там большая площадь, хорошая вентиляция, и никто никогда не может заразиться, это доказано, но нас не слушают.

Нигде в мире кинотеатры не были очагами, это невозможно технологически. Это в 8 раз более безопасное место, чем офисы. Но, к сожалению, проведенный анализ, его никто не читал, а нас, скорее всего, снова закроют. Посмотрим, выживем ли", – сказал Delfi глава Forum Cinemas.

Раймундас Билинскас, представитель Multikino, заверил, что кинотеатр уже в течение некоторого времени живет мрачными настроениями, поэтому они уже были готовы к такому решению, зрителей приходят все реже.

"Уже со среды людей приходит все меньше. Сегодня - военное положение, и тебе как-то надо выждать, выжить. Если у нас нет иного способа, мы не готовы, то все мы должны отдохнуть от социальных нам будет легче, ведь маленьким кинотеатрам может быть легче, они могут получать деньги из муниципалитета, а большим коммерческим сложно, они в опасности, ведь за лето ничего не удалось отложить, все уже "проели".

Для нас актуальны все формы помощи, ведь когда появились первые случаи, люди стали избегать мест скопления людей, мероприятий, не исключение и кинотеатры. Можно сказать, что у нас кризис не кончается с марта, а сейчас нам нужна помощь для оплаты аренды и простоя работников", – сказал он.

Директор кинотеатра Skalvija Вильма Левицкайте также сказала, что важно учитывать сектор, и тогда закрывать или нет.

"Меня не покидает ощущение, что это как удары топором, хотят запретить все, все сегменты. Я не знаю, есть ли данные о том, что люди заболевают в кинотеатрах? Я такого не слышала.

Думаю, что мы гарантируем безопасность, есть расстояние, все в масках, людей мало. Думаю, что было бы лучше предоставить организациям и людям возможность самим решать, ходить им в кино в это время или нет.

Хочется, чтобы была возможность выбора. Думаю, что мы после Scanorama все же закрылись бы сами, поскольку нет смысла работать, когда людей немного", – сказала она.

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