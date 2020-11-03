Новым депутатам парламента Литвы вручены депутатские удостоверения

Во вторник новым депутатам парламента Литвы вручены депутатские удостоверения.

Удостоверения депутатам вручила председатель Главизбиркома Лаура Матьйошайтите. Позже эти удостоверения депутаты будут использовать во время голосования. Они также нужны для того, чтобы войти в зал заседаний.

С таким удостоверением депутат может войти в здание парламента и правительства, сообщает пресс-служба парламента.

До первого заседания, которое состоится 13 ноября новые депутаты должны отказаться от любых обязательств и должностей, которые не может занимать и выполнять депутат.

Из-за угрозы коронавируса церемония вручения удостоверений состоялась на улице, а не в зале заседания. В литовском парламенте 141 депутат.

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