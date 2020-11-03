Президент ассоциации: туристический бизнес этого не переживет

Намерения правительства Литвы остановить деятельность предприятий общественного питания и SPA-центров подорвут туристический бизнес, заявила президент Литовской ассоциации гостиничного и ресторанного бизнеса Эвалда Шишкаускене.

Хотя гостиницы закрывать не планируется, Шишкаускене отмечает, что без СПА или услуг питания их работа потеряет смысл.

"Гостиницы могут закрывать, сколько хотят, поскольку в них итак нет постояльцев, а СПА-гостиницы, если запретят услуги СПА, тогда тоже закроют, закроют все курортные гостиницы. Гостиница без услуг - это мертвая гостинца", – сказала BNS Шишкаускене.

Премьер Саулюс Сквернялис во вторник сообщил, что планируется ввести трехнедельный всеобщий карантин – будет остановлена работа предприятий общественного питания, за исключением еды на вынос, предлагается остановить и деятельность массажных салонов, за исключением медицинских услуг, а также спортклубов и СПА. По словам премьера, деятельность гостиниц не будет запрещена, однако будет предложено запретить предоставление групповых услуг, ограничить услуги питания, разрешив доставку еды в номер или на вынос.

C ужесточением ограничений правительство планирует ввести и средства поддержки, действовавшие также во время первой волны, включая субсидии за простой работников.

Однако Шишкаускене отметила, что бизнес будет не в силах добавить к этим субсидиям даже 10% своих средств, поэтому работников, возможно, придется увольнять.

Глава ассоциации отметила, что заполненность курортных гостиниц сейчас снизилась более чем на 50%, в городах она составляет 5-6%, кроме того около 30% гостиниц не работают с марта.

Вопрос введения всеобщего карантина в стране с субботы минимум на три недели правительство решит в среду.

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