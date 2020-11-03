Профессор: в этом году Рождество в Литве будет иным

В Литве растет уровень заболеваемости коронавирусом, поэтому профессор Литовского университета медицинских наук Рамуне Каледене в передаче "Утро на Delfi" сказала, что несмотря на то, что в последние несколько дней количество случаев немного снизилось, все же нужны жесткие ограничения. Она сказала, что и Рождество в этом году будет не таким, как обычно.

Собеседница сказала, что рост числа новых случаев в последние дни несколько замедлился.

"В последние дни, на прошлой неделе мы наблюдали быстрый рост – 5, 10%. Только вчера, позавчера были относительные перемены, Попросту говоря – это ускорение эпидемии. Нас порадовало, что ускорение распространения эпидемии в последние дни немного замедлилось, это хороший знак", – сказала Каледене.

Многих беспокоит, что будет с Рождеством. Профессор сказала, что надо научиться жить с пандемией.

"Не надо постоянно быть в состоянии войны. Это отрицательно действует на психологическое здоровье. Очень больно слушать, когда говорят, что Рождества в этом году не будет – будут праздники и вечера с близкими, но надо быть сознательными, не собирать большие компании, не ходить без надобности в ТЦ. Праздник будет другим", – сказала собеседница.

"Мы смотрим, как быстро растет количество больных, за последние сутки-двое, это количество снизилось. Но это не значит, что мы можем расслабиться", – заметила она. Профессор заметила, что пик новых заболеваний будет зависеть от разных факторов.

"На прошлой неделе мы представили сценарии - пессимистически и оптимистический. Все зависит от того, какие ограничения будут введены и как их будут соблюдать. Опыт других стран показывает, что ограничения дают эффект через 2–3 недели. Итак, после введения ограничений эффект увидим через несколько недель", – заметила Каледене.

Оценка ситуации показала, что люди стали меньше перемещаться, больше времени проводить дома, меньше - на работе. Только по-прежнему немало людей ходят в магазины и ТЦ. На вопрос, достаточно ли действующих ограничений, Каледене ответила - нет, надо быстрее останавливать рост уровня заболеваемости.

"Весной, когда ввели жесткий карантин, количество новых случаев сокращалось на 3,8% в сутки. Сейчас у нас был ежедневный рост 5–10%. Мы должны ввести такие меры, которые повернут все мы видим снижение роста числа новых случаев. Но нет никаких сомнений, надо вводить дополнительные ограничения", – заметила профессор.

Она призвала не ходить в спортзалы и избегать места скопления людей.

"Мы все понимаем, что тотальный карантин очень тяжело сказывается на экономике, на людях - как финансово, так и психологически. Поэтому стараемся обойтись с помощью более мягких мер. Но это связано с уровнем сознательности", – отметила Каледене.

Она считает, что удаленное обучение надо продлить.

"Мы видели много очагов в местах скопления учеников, в школах, поэтому, наверное, стоит повременить", – сказала собеседница о возвращении к контактному обучению.

На вопрос, в какой сфере нужно больше ограничений, она ответила: "Сейчас все об этом говорят. Я не могу сказать, какие ограничения введут. Но, думаю, жестче ограничат собрания, спортивные мероприятия, деятельность спортклубов, ресторанов, баров, клубов. Думаю, здесь нужно больше всего ограничений".

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