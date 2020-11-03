НЦОЗ: коронавирусом в Литве болеет почти тысяча медиков

Вирусом COVID-19 в Литве сейчас заражена почти тысяча медиков.

"Сейчас еще болеют почти тысяча медиков – не только врачей, но и прочих медработников", – заявила во вторник на пресс-конференции старший специалист Отдела инфекционных заболеваний Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Дайва Размувене.

По ее словам, с начала пандемии больше всего заболеваний среди медиков фиксировалось этой осенью: более чем из 1500 медиков, которые заразились коронавирусом с марта, 1123 заразились им в период с сентября по ноябрь.

"Среди заболевших медиков, встретившиеся с инфекцией за этот период превышают 70%", –казала Д. Размувене.

В целом коронавирус подтверждён в Литве у 17 тыс. 453 человек, 12 тыс. 283 продолжают болеть, 4934 – выздоровели. От COVID-19 в стране скончались 175 человек.

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