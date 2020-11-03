За сутки в Литве установлено 897 новых случаев коронавируса, пять человек умерли

BNS ru.DELFI.lt

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За минувшие сутки в Литве установлено 897 новых случаев коронавируса, от COVID-19 умерли пять человек, сообщило Министерство здравоохранения во вторник.

По иным причинам скончался один зараженный коронавирусом человек. В целом в Литве заразились 17 453 человека, продолжают болеть 12 283 человека, выздоровели 4934. В общей сложности от COVID-19 в Литве скончались 175 человек, по иным причинам умер 61 зараженный коронавирусом. В изоляции сейчас находятся 34 794 человека. С 1 июня в Литве зарегистрировано 409 привозных случая. За минувшие сутки были взяты 4993 пробы на коронавирус. В общей сложности в Литве сделано 1 млн 38 тыс. 164 теста. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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