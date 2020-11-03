Семья предпринимателя заболела коронавирусом: есть один вопрос

"Коронавируса нет, пока он не коснется лично тебя. Я тоже была настроена скептически", – сказала в интервью Delfi предприниматель Диана Босас (49), которая во вторник получила положительный результат теста на COVID-19. Однако особенно неожиданным был тот факт, что больны все члены семьи - она сама, 10-летняя дочь и муж Антанас, который входит в группу риска по возрасту (65). У мужа никаких симптомов болезни нет.

У дамой Дианы температура поднялась в субботу.

"Мы все втроем в шоке. То, что симптомов нет у ребенка - это понятно, ведь об этом много говорят. Но странно, что симптомов нет и у мужа. Он входит в группу риска. Я думаю только об одном – скорее всего, он поступил мудро, сделав прививку от гриппа. А я тогда с ним еще спорила, сейчас думаю, возможно, я допустила ошибку. Я не утверждаю, что это связано. Но я слышала, что если сделать прививку от гриппа, то коронавирус переносишь легче. Сейчас у нас дома есть такой пример, я думаю, может это точно не слух. Может, совпадение, а может и нет. Знаю только, что в следующий раз точно сделаю прививку", – сказала Delfi предприниматель.

На вопрос, почему она не хотела делать прививку от гриппа, она ответила: "Просто я никогда ее не делала. Я редко болела гриппом, подумала, что в этом нет необходимости".

Диана рассказала о симптомах коронавируса - у нее это слабость и потеря обоняния и вкуса.

"Болезнь не из приятных. Симптомы похожи на симптомы гриппа. Я знаю, что некоторые люди болеют так, что не могут глаз сомкнуть от боли. Я же боли не чувствую. Просто слабость, першение в горле, сухость в глазах. Никаких болей, ни головных, ни мышечных. Просто хочу сказать: вы хотите играть в лотерею? Никто не знает, какие его симптомы ждут. Можно полмира опросить. На нашем примере - одна семья, а у всех разные симптомы. Хотите – не верьте в корону, а потом справляйтесь с теми симптомами, которые будут лично у вас", – сказала она.

На вопрос, знает ли она, где заразилась, она ответила, что сейчас понимает, что заболеть можно в любом месте.

"Думаю, в Литве такое положение, что не знаем, от кого можем заразиться. Если дети, а иногда и взрослые не чувствуют никаких симптомов, то откуда можешь знать, он кого ты заразился?" – вопрошала предприниматель.

Она лечится травяными чаями, витаминами, отдыхает: "Пока не задыхаешься и не умираешь – сидишь дома и лечишься. Лекарств нет".

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