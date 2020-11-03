Рынок новых автомобилей в этом году уменьшился почти на одну пятую

В Литве в январе-октябре зарегистрировано 34,3 тыс. новых легковых автомобилей - на 19,5% меньше, чем за такой же период прошлого года (42,6 тыс. автомобилей).

Только в октябре новых автомобилей было зарегистрировано на 14,2% меньше - 3,7 тыс., тогда как за такой же период прошлого года было зарегистрировано 4,3 тыс. автомобилей, сообщила компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra.

В октябре личных автомобилей было зарегистрировано на 16,2% меньше - 3,4 тыс., однако коммерческих легковых автомобилей было зарегистрировано 293 - это на 20,1% больше.

В минувшем месяце в Литве на рынке новых легковых автомобилей лидировала марка Fiat (1,95 тыс.), на втором месте оставалась Toyota (295), третье место заняла марка Volkswagen (218). Среди престижных марок в этот раз лидировала Audi (55).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!