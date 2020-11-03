Молодые литовские врачи рассказывают о ситуации с коронавирусом: это война

Молодые литовские врачи решили не молчать, а поделиться тем, как обстоят дела больницах во время пандемии COVID-19. Они публично заговорили о работе в условиях постоянного стресса, ненормированной нагрузке, выполнении функций, которым их не обучали.

"(...) Ей позвонила временный начальник и сказала – у тебя нет выбора, завтра идешь одна на суточное дежурство", – это одно из свидетельств врачей-резидентов, полученных Ассоциацией молодых врачей.

Другой молодой врач рассказал, что сейчас они даже не знают, когда вернутся с работы.

"Графика работы нет, мы на войне", – сказал он. В свидетельствах молодых врачей есть и недовольство, и растерянность, и обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией, ведь многие к ней были не готовы.

"Если администрация может заткнуть резидентами все дыры и говорить о мистических резервах, то что я здесь делаю в постоянном стрессе, в условиях финансовой, социальной и психологической нестабильности", – вопрошал один из резидентов.

Бурную реакцию вызвало решение о переводе больных коронавирусом в детское отделение Сантаришкской клиники. Детские молодые врачи говорят, что не только у них нет опыта работы со взрослыми больными инфекционным заболеванием.

"Никто не обучен, не только детские резиденты. Детские резиденты в последний раз видели больного взрослого в 2012 году, когда у пожилого человека в Сочельник случился сердечный приступ", – сказано в одном из свидетельств.

Ассоциация молодых врачей распространила публичное обращение к Литовскому университету медицинских наук, Каунасской клинике, Медицинскому факультету ВУ и Сантаришкской клинике.

"В течение некоторого времени Ассоциация молодых врачей получает свидетельства резидентов о нарушениях в медучреждениях при принятии решений о перераспределении человеческих ресурсов во время пандемии Covid-19. Полгода мы наблюдали игнорирование эпидемиологических прогнозов и бездеятельность государственных учреждений – поскольку это время не было использовано для подготовки, сейчас вскрывшиеся дыры пытаются заткнуть за счет врачей-резидентов", – сказано в обращении президента ассоциации Кристины Норвайните.

"Мы выступаем против принудительного перевода резидентов в отделения с больными Covid-19. Напоминаем, что в соответствии с трехсторонним трудовым соглашением, медучреждения только осуществляют часть программы резидентуры, поэтому любые перемены руководство больниц должно согласовывать с вузами. Медучреждения не имеют права манипулировать потоком врачей-резидентов, не получив разрешения вуза и согласия самого резидента" – сказано в обращении.

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