В Клайпеду идет новый груз газа из США

BNS ; Витаутас Будзинаускаc , ru.DELFI.lt

На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) идет новый крупный груз газа из США - третий такой груз в начавшемся в октябре новом газовом году и девятый за шесть лет работы терминала.

Оператор терминала Klaipedos nafta прокомментировал BNS, что газовоз Arctic Discoverer 9-10 ноября должен доставить 138 тыс. кубометров СПГ. Судно идет с экспортного терминала Sabine Pass в штате Луизиана, который принадлежит американской энергетической компании Cheniere Energy. На терминал периодически приходят и крупные газовозы из Норвегии, и небольшие грузы газа из России. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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