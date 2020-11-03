Оператор терминала Klaipedos nafta прокомментировал BNS, что газовоз Arctic Discoverer 9-10 ноября должен доставить 138 тыс. кубометров СПГ.
Судно идет с экспортного терминала Sabine Pass в штате Луизиана, который принадлежит американской энергетической компании Cheniere Energy.
На терминал периодически приходят и крупные газовозы из Норвегии, и небольшие грузы газа из России.
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