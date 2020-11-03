Опрос: симпатии литовцев – на стороне Байдена

На выборах президента США более высокий процент жителей Литвы хотел бы победы демократа Джо Байдена, показывает опрос, проведенный по заказу новостного агентства BNS компанией Vilmorus.

Во время опроса тысяче жителей Литвы был задан вопрос, какой из кандидатов был бы лучше для Литвы. 32,5% опрошенных предпочли Д. Байдена, а 18,1% - идущего на второй срок полномочий республиканца Дональда Трампа. Почти у половины опрошенных не было определенного мнения.

Директор Центра восточноевропейских исследований Линас Кояла говорит, что опрос отражает тенденции, преобладающие в большинстве европейских стран. По его словам, негативная установка европейцев обусловлена неоднозначными высказываниями Д. Трампа, а также масштабной критикой в СМИ.

"Предыдущие опросы также показывали, что Д. Трамп вызывает меньше симпатий в Литве, чем прежние президенты США, например, Барак Обама. Между тем Д. Байден более предсказуем, он бывал в Литве, так что, даже если респонденты и не углубляются в конкретные идеи его политики, личность, надо полагать, выглядит привлекательнее", - сказал BNS Л. Кояла.

По его словам, риторика Д. Байдена была бы более умеренной, он в большей мере, чем Д. Трамп подчеркивал бы роль многосторонних структур.

Доцент Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Кястутис Гирнюс говорит, что литовцы "предпочитают Д. Байдена, так как он обещает жестче вести себя с Россией, последовательнее поддерживать НАТО, проводить традиционную политику США в отношении стран Балтии".

Выборы президента США состоятся во вторник, 3 ноября.

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Точные результаты опроса:

Вопрос: "3 ноября состоятся выборы президента США. Как вы считаете, кто из двух основных кандидатов был бы лучше для Литвы?"

Ответы:

Дональд Трамп – 18,1%;

Джо Байден – 32,5%,

нет мнения/затрудняюсь с ответом – 49,5%.

9–18 октября был опрошен 1001 житель Литвы в возрасте 18 лет и старше в ходе интервью на дому в 27 городах и 44 деревнях.

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