Погода: в ближайшие дни осень напомнит о себе

Во вторник в Литве погоду обусловит южная часть циклона. Высокая облачность ожидается на востоке страны. Там будет пасмурно до самого вечера, время от времени ожидается небольшой дождь, морось.

На западе страны погода будет лучше, чаще будет выглядывать солнце. Кратковременные дожди пройдут и на западе страны. С самого утра будет чувствоваться тепло. Воздух прогреется до 9-13, местами и до 14 градусов тепла.

В ночь на среду облачность снизится, дожди пройдут лишь местами. Утром появится туман. Температура опустится до 2-7, на юго-востоке будет всего 1 градус тепла. Немного теплее будет на взморье.

В среду днем облачность опять увеличится. На большей территории страны пройдут дожди. На западе усилится ветер, у моря порывы будут достигать 15 м/с. Днем будет 7-12 градусов тепла.

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