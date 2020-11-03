В Литву планируют перебраться 100 белорусских компаний, заявки подали всего несколько десятков специалистов ИТ

С начала протестов в Беларуси Литва получила заявки 3700 граждан этой страны на выдачу временного вида на жительство в Литве. В их числе – всего 23 специалиста высшего класса, таковы данные Департамента миграции Литвы. Однако компания "Инвестируй в Литве" сообщает, что в Литву планируют перевести от 500 до 2500 высококвалифицированных граждан Беларуси. Сейчас переговоры проводят с представителями 100 белорусских компаний.

Интерес белорусских компаний, работающих в сфере ИТ, к Литве не меркнет, сейчас компания "Инвестируй в Литве" работает с сотней компаний. Ранее глава организации Мантас Катинас говорил Delfi, что о такой возможности думают 80 белорусских компаний.

"Часть из них еще только анализирует ситуацию и возможности, часть находится на этапе принятия решения или согласовывает технические нюансы. Несколько компаний пока решило остаться в Беларуси и следить за ситуацией", – сказала представитель "Инвестируй в Литве" Рута Нямуните.

По ее словам, это комплексные проекты релокации, поскольку охватывают не только процесс учреждения компании, но и переселения работников и их семей.

"По нашим данным, в Литву планируют перевести от 500 до 2500 работников (и это, не считая членов семей). Полностью осуществленным проектом мы считаем трудоустройство высококвалифицированных белорусов в учрежденной в Литве компании, поэтому этот проект может занять несколько месяцев, особенно если речь идет о компаниях с несколькими десятками работников", – заметила специалист.

По данным Департамента миграции, с 8 августа до 27 октября поступило 3778 заявок от граждан Беларуси в связи с выдачей или изменением временного вида на жительство (ВВЖ) в Литве. 1826 заявок – на выдачу, 1952 – на изменение.

За это время заявки на выдачу ВВЖ подали 23 высококвалифицированных специалиста из Беларуси. Из них – 5 - работают в сфере ИТ.

Чаще всего белорусы приезжают в Литву, чтобы работать водителями большегрузных машин.

Кроме того, приезжают белорусы и по списку профессий, представителей которых в Литве не хватает. В Литве часто трудоустраиваются бетонщики, электрики, сварщики.

Геополитическая стабильность и безопасность, выход на рынок ЕС, большее доверие клиентов к компании, учрежденной в ЕС – вот несколько причин, по которым Литва привлекает белорусские компании. Но это может предложить не только Литва.

Например, в Польшу уже перебрались около 800 белорусских специалистов в сфере ИТ. Польское агентство консультирует 22 компании, которые хотят перебраться в Польшу из Беларуси.

Еще больше специалистов в сфере ИТ переехало в Украину (около 2000 человек).

"Главные конкуренты: Польша, Латвия и Украина. Последняя предлагает более низкие расходы, но там есть немало проблем с бизнесом. В Польше и Латвии условия похожи на наши, поэтому, скорее всего, все решат "мягкие" факторы: удобство городов, беспроблемный процесс миграции и интеграции, деятельность агентств по привлечению инвестиций", – сказал Delfi Катинас.

На прошлой неделе сообщалось, что в Литве свой офис откроет EPAM Systems, Inc. из Белорусского парка высоких технологий, в ближайшие 5 лет она планирует создать команду из 600 высококвалифицированных инженеров ИТ. Однако нет информации о том, что компания выводит свой бизнес из Беларуси.

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