Неделя удаленки – только начало: таких пауз может быть больше

После осенних каникул ученики 5–12 классов неделю будут учиться удаленно. Представитель Министерства науки, образования и спорта Айдас Алдакаускас сказал в передаче "День на Delfi", что таких 14-дневных пауз во время учебы, возможно, будет больше, но всеобщего перехода на удаленку, как это было весной, не будет.

"За время карантина школы убедились в том, что так можно работать какое-то время, но не всегда. Мы знаем, что как родители, так и учителя и дети уже не хотят учиться удаленно, люди устали", – сказал он.

По словам Алдаускаса, пока сложно сказать, хватит ли недельной паузы.

"Сложно сказать, ведь Covid сложно предсказуем. По данным за последние дни мы видим, что количество больных и изолированных людей сокращается. Первые признаки того, что эта неделя даст положительный эффект - налицо", – считает он.

"Всеобщей удаленки, как весной, точно не будет", – подчеркнул Алдакаускас.

Он напомнил, что дошкольники и ученики начальных классов будут учиться в школе.

"Из-за роста числа больных Covid, удаленки может быть больше. Такие двухнедельные паузы могут участиться. Ученикам 5-12 классов придется поучиться удаленно чаще", – сказал Алдакаускас.

По его словам, в школах тоже неплохо было бы ввести "светофор", как в муниципалитетах.

"Если кола "зеленая" - никаких вопросов. Нет никаких вопросов, если школа в "красной" зоне. А вот что делать с "желтой"? Мы считаем, что решения должны принимать в муниципалитетах с учетом ситуации конкретной школы", – сказал Алдакаускас.

В школах, работающих в две смены, по его словам, учителя должны получать надбавки: "Из-за увеличения нагрузки учителям, возможно, придется платить надбавки в размере до 30% зарплаты, это регулирует муниципалитет, а не центральная власть".

Он заверил, что экзамены на аттестат зрелости в этом учебном году состоятся, хотя пока неясно, в какой форме: "Тут есть два крайних варианта: все в обычном порядке, если Covid уйдет. Чтобы заявлять, что экзаменов не будет, это уже должен быть уровень военного положения. Видимо, правда где-то посередине".

Алдакаускас сказал, что школы хорошо справляются с ситуацией.

"Как минимум два признака показывают, что школы справляются неплохо. То, что у нас наблюдается сейчас, могло быть в середине сентября. Даже там, где карантины, есть школы, в которых нет ни одного случая коронавируса", – сказал он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!