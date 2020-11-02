Реальное положение в Сантаришкес: болеют 47 врачей, госпитализированы 112 человек

По данным на 2 ноября, в Сантаришкской клинике находятся 112 пациентов с COVID-19, из них 8 – в реанимации. Из 112 больных COVID-19 трое - дети.

Первую помощь и плановые услуги пациентам оказывают в обычном порядке. В клинике с 1 октября коронавирусом заболели 47 медработников, еще 56 изолированы из-за контакта.

В последнее время в публичном пространстве появляется информация и даже видео с якобы пустой больницей, поднимают вопрос, я есть ли больные вообще. Поэтому представитель Сантаришкской клиники рассказал о реальном положении.

Недоверчивые жители интересуются, почему не всегда на всех этажах горит свет. Со стороны ул. Сантаришкю у центрального входа находятся административные помещения. В центре: 2-3 кабинета для осмотра пациентов, далее идет лестничная клетка, снова кабинеты для осмотра. Пациенты с COVID-19 находятся на втором этаже (со стороны улицы окна их палат не видны).

Основное отделение, в котором 47 коек, можно увидеть со стороны магазина Maximа и отчасти со стороны Детской больницы, но вид закрывают деревья.

Если стоять спиной к стоянке P8, то видно левое, правое крыло и центральная часть больницы.

Левое крыло. Окна на ул. Сантаришкю - это административные помещения, поэтому свет там не горит, люди не сидят в кабинетах. На постах нет окон. Со стороны двора находится приемное отделение, кабинеты.

В центре на 1 этаже находятся диагностические кабинеты (рентгеновский, УЗИ и т.д.), на втором – лаборатория. Там почти нет окон, а если есть - они выходят на детскую больницу. То же самое и с диагностическими кабинетами на 1 этаже.

В правом фланге и в крыле в виде буквы L лежат больные туберкулезом. Все пациенты с коронавирусом находятся на 2 этаже. В одном отделении их 25 - окна выходят на улицу и во двор. Второй отдел с больными COVID-19 находится в правом крыле и в центре. Там находятся 47 пациентов. Больных коронавирусом лечат не только в центре инфекционных заболеваний, но и в других корпусах.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!