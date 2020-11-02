Большая часть этих случаев - заражения путем контакта с больными. В 198 случаях путь заражения выяснить не удалось, но это количество еще уточняют, поскольку не все расследования завершены.

По данным на 2 ноября, всего в Литве зафиксированы 16 556 случаев болезни.

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До сих пор больны: 11 435

За последние сутки заболели: 837

Скончались: 170

Больные, которые скончались по другим причинам: 60

Выздоровел: 4891

В изоляции находятся: 34 374

С 1 июня зафиксировали 407 привозных случая коронавируса.

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